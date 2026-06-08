En EEUU
Arrestado un joven de 21 años por lanzar a cinco gatos desde su coche en marcha
El Departamento de Policía de Homewood ha confirmado la muerte de los cinco animales al ser atropellados por otros vehículos
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Thomas Ronald Liccione, un joven de 21 años y residente de Birmingham (Alabama, Estados Unidos), fue arrestado el pasado sábado, día 30 de mayo, después de lanzar a cinco cachorros de gato desde su vehículo en movimiento mientras conducía por la I-65 cerca de Homewood.
Según el comunicado del Departamento de Policía de Homewood, distrito de la ciudad de Birmingham, "el 30 de mayo de 2026 recibió múltiples llamadas al 911 respecto a una persona que lanzaba gatitos desde un vehículo en movimiento que conducía por la I-65 cerca de Lakeshore Drive".
Rapidez policial
Los oficiales de policía de Homewood pudieron responder de manera rápida, se desplazaron a la zona y localizaron el vehículo sospechoso descrito por los testigos en Lakeshore Drive. Los oficiales detuvieron el vehículo y también detuvieron al conductor llamado Thomas Ronald Liccione.
Después de hablar con múltiples testigos que informaron haber visto al conductor del vehículo en cuestión lanzar a cinco gatitos por la ventana mientras conducía por la I-65, los agentes del Departamento de Policía de Homewood confirmaron que los cinco gatitos fueron atropellados y asesinados en la misma carretera interestatal por otros vehículos.
Crueldad agravada contra los animales
Después de una larga investigación, Thomas Ronald Liccione, de 21 años, residente de Birmingham en Alabama, fue arrestado por crueldad agravada contra los animales. Además, fue transportado a la cárcel del condado de Jefferson con una fianza de 15.000 dólares.
La policía finaliza el comunicado alegando que "el Departamento de Policía de Homewood toma muy en serio el maltrato animal y las llamadas de crueldad. Nos gustaría agradecer sinceramente a los testigos y conductores que contactaron con Homewood 911 y proporcionaron información a los oficiales de policía de Homewood en el lugar".
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