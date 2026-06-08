Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
BarcelonaTeletrabajoFlorentino PérezLey transparenciaLeire DíezLos MorancosElecciones Real MadridTiroteo BarcelonaPapa en directoSelectividadMejor nota selectividad
instagramlinkedin

En EEUU

Arrestado un joven de 21 años por lanzar a cinco gatos desde su coche en marcha

El Departamento de Policía de Homewood ha confirmado la muerte de los cinco animales al ser atropellados por otros vehículos

Detenido por intentar matar dos veces a otro hombre en Organyà atropellándolo con su coche tras discutir por los perros

Detenido un hombre que guardaba 62 corderos en condiciones higiénicas deplorables en Martorell

Cachorros de gato.

Cachorros de gato. / Bcn

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Oriol García Dot

Oriol García Dot

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Thomas Ronald Liccione, un joven de 21 años y residente de Birmingham (Alabama, Estados Unidos), fue arrestado el pasado sábado, día 30 de mayo, después de lanzar a cinco cachorros de gato desde su vehículo en movimiento mientras conducía por la I-65 cerca de Homewood.

Según el comunicado del Departamento de Policía de Homewood, distrito de la ciudad de Birmingham, "el 30 de mayo de 2026 recibió múltiples llamadas al 911 respecto a una persona que lanzaba gatitos desde un vehículo en movimiento que conducía por la I-65 cerca de Lakeshore Drive".

Rapidez policial

Los oficiales de policía de Homewood pudieron responder de manera rápida, se desplazaron a la zona y localizaron el vehículo sospechoso descrito por los testigos en Lakeshore Drive. Los oficiales detuvieron el vehículo y también detuvieron al conductor llamado Thomas Ronald Liccione.

Después de hablar con múltiples testigos que informaron haber visto al conductor del vehículo en cuestión lanzar a cinco gatitos por la ventana mientras conducía por la I-65, los agentes del Departamento de Policía de Homewood confirmaron que los cinco gatitos fueron atropellados y asesinados en la misma carretera interestatal por otros vehículos.

Crueldad agravada contra los animales

Después de una larga investigación, Thomas Ronald Liccione, de 21 años, residente de Birmingham en Alabama, fue arrestado por crueldad agravada contra los animales. Además, fue transportado a la cárcel del condado de Jefferson con una fianza de 15.000 dólares.

Noticias relacionadas y más

La policía finaliza el comunicado alegando que "el Departamento de Policía de Homewood toma muy en serio el maltrato animal y las llamadas de crueldad. Nos gustaría agradecer sinceramente a los testigos y conductores que contactaron con Homewood 911 y proporcionaron información a los oficiales de policía de Homewood en el lugar".

Thomas Ronald Liccione, de 21 años, residente de Birmingham, arrestado por crueldad agravada contra los animales.

Thomas Ronald Liccione, de 21 años, residente de Birmingham, arrestado por crueldad agravada contra los animales. / Homewood Police Department

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las protestas de la huelga de profesores del martes coincidiendo con la visita del Papa empezarán a partir de las 9 para no entorpecer las PAU
  2. Muere un hombre tiroteado por la espalda en otro ajuste de cuentas en Barcelona
  3. Llegar a la selectividad tras el curso de las huelgas: 'Entiendo la protesta, pero competimos por la nota con alumnos que no han hecho ni un paro
  4. Nómadas de toda Europa cosechan el peligroso opio silvestre en Toledo: 'No queremos que se sepa y venga más gente
  5. Las plantaciones de opio se mantienen en secreto en España, el mayor productor mundial: 'Es un producto sensible
  6. ¿Qué es el 'six-seven', el 'trend' viral con el que el papa León XIV ha sorprendido a Madrid?
  7. Confirmado por la DGT: los conductores estarán más vigilados a partir del 6 de julio
  8. Qué fue de Berta García, la alumna que sacó el año pasado la mejor nota en la selectividad catalana: 'Lo peor de la universidad es Rodalies y los malos profesores

Arrestado un joven de 21 años por lanzar a cinco gatos desde su coche en marcha

Arrestado un joven de 21 años por lanzar a cinco gatos desde su coche en marcha

Núria Parlon pide "agravar las penas por la tenencia ilícita de armas de fuego" tras el tiroteo de la Zona Franca

Núria Parlon pide "agravar las penas por la tenencia ilícita de armas de fuego" tras el tiroteo de la Zona Franca

Muere el copiloto de un turismo en un choque frontal en Lloret de Mar

Muere el copiloto de un turismo en un choque frontal en Lloret de Mar

Condenan a 11 años y medio de cárcel al militar que estranguló a su mujer frente a su hija en Madrid

Condenan a 11 años y medio de cárcel al militar que estranguló a su mujer frente a su hija en Madrid

La fiebre por recolectar opio silvestre llena Toledo de nómadas en busca de la planta de la morfina

La fiebre por recolectar opio silvestre llena Toledo de nómadas en busca de la planta de la morfina

Muere un hombre tiroteado por la espalda en otro ajuste de cuentas en Barcelona

Muere un hombre tiroteado por la espalda en otro ajuste de cuentas en Barcelona

Fallece una mujer en el incendio declarado esta madrugada en una vivienda de A Coruña

Fallece una mujer en el incendio declarado esta madrugada en una vivienda de A Coruña

Dos detenidos en Badalona por una pelea entre ellos con armas blancas

Dos detenidos en Badalona por una pelea entre ellos con armas blancas