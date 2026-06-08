Dos personas han resultado heridas en el derrumbe parcial de un edificio ocurrido este lunes hacia las 16.45 horas en la calle Santa Anna de Tortosa, según han informado los Bombers. El cuerpo de emergencias ha movilizado cinco dotaciones hasta la zona.

En un primer momento, los Bombers habían informado de tres afectados, pero posteriormente fuentes municipales han precisado que solo han sido dos, que han tenido que ser rescatados de entre los escombros antes de quedar en manos de los servicios sanitarios. Los primeros indicios apuntan a que parte del suelo del tercer piso ha caído sobre el segundo y que los dos afectados, que habrían sufrido traumatismos, han sido arrastrados por el derrumbe.

Inspección de la estructura

Tras el rescate de los afectados, los Bombers han iniciado la inspección técnica del estado de la estructura junto con el arquitecto municipal. Por precaución, se han utilizado drones para examinar las zonas más peligrosas y también se ha observado la construcción desde el exterior mediante una autoescala.

El cuerpo de emergencias ha indicado que estas primeras observaciones apuntan a que la zona afectada no tiene una gran extensión.

Dos heridos en el derrumbe parcial de un edificio de Tortosa / Ajuntament de Tortosa

Según han explicado fuentes del Ayuntamiento a la ACN, las dos personas que ha sido necesario rescatar de entre los escombros son los propietarios del edificio. Al parecer, habían acudido al inmueble para comprobar los resultados de una pequeña intervención que se había realizado en la fachada.

Ambos subieron hasta una terraza situada en el tercer piso y fue entonces cuando parte del suelo se derrumbó bajo sus pies, provocando su caída hasta el segundo piso. Este derrumbe, según las mismas fuentes, no tendría ninguna relación con la actuación realizada en la fachada.

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Por otro lado, el consistorio ha declarado el edificio en ruina y será necesario realojar a los únicos inquilinos que residían en él, ubicados en la planta baja.