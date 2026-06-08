Detenido un pirómano in fraganti mientras quemaba vegetación en Terrassa

Los Agentes Rurales interceptaron el pasado viernes a un sospechoso mientras provocaba un incendio de vegetación de superficie reducida en la zona de Can Petit, cercana a la Riera de las Arenas del municipio de Terrassa (Vallès Occidental). El individuo, que fue sorprendido in fraganti por los agentes, intentó huir pero finalmente fue detenido en la riera de las Arenas.

En la detención también participaron efectivos de la Policía Municipal de Terrassa y Mossos d'Esquadra. El sospechoso pasó a disposición judicial tras ser custodiados por agentes de la policía catalana acusado de un delito de incendio forestal.

Los vecinos de la zona habían denunciado la reincidencia de incendios de pequeña entidad entre el medio natural y el núcleo urbano de Terrassa. Por eso se sospechaba que había un pirómano y los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia que culminó con el arresto.

Noticias relacionadas

Con la llegada del buen tiempo y las altas temperaturas estivales, los Agentes Rurales hacen un llamamiento a la ciudadanía a la prudencia para prevenir los incendios forestales, y en contactar con el teléfono de emergencias 112 ante cualquier columna de humo o comportamiento incívico o potencialmente doloso.