Cae una banda en Gurb que cobraba 6.000 euros a inmigrantes para traer irregularmente a sus familias

La Policía Nacional ha detenido en Gurb a ocho personas que formaban presuntamente una organización criminal para facilitar la inmigración ilegal. Los sospechosos proporcionaban volantes de empadronamiento falsificados con el fin de que las personas inmigrantes que los compraban pudieran acreditar un domicilio fijo en el que iban a residir los familiares. De esta forma, cumplían los requisitos necesarios para conseguir el permiso de residencia por el procedimiento de la reagrupación familiar.

Para hacer este trámite el grupo criminal cobraba 6.000 euros, por cada familiar que se quería traer, a los inmigrantes que querían traer a sus familias de su país de origen. El líder del grupo facilitaba la documentación fraudulenta necesaria a ciudadanos extranjeros para poder traer a sus familiares y que fijaran su residencia en España. Para ello, firmaban un contrato de arrendamiento con un hijo de los propietarios de una casa situada en una calle de la localidad de Gurb a cambio de 550 euros al mes en concepto de alquiler ficticio. Algunos extranjeros pagaron durante 12 meses la cantidad exigida, aunque en esa vivienda residían los propietarios de la casa y por eso no podían vivir.

Para dar credibilidad a dicho contrato de arrendamiento, el grupo criminal le entregaba al solicitante un volante de empadronamiento y un informe de adecuación de la vivienda extendido por el ayuntamiento, donde supuestamente la persona figuraba de alta en el padrón municipal de esa localidad y estaría preparando la casa para que pudiera ser habitada por toda la familia.

Estos volantes e informes, resultaron estar falsificados, ya que nunca los llegaron a dar de alta en el padrón municipal, ni los informes habían sido extendidos por los técnicos del ayuntamiento. Por este trabajo, el grupo criminal cobraba cantidades variables, dependiendo de la capacidad económica de la persona que pretendía traer a la familia, aunque lo más habitual eran 6.000 euros por cada familiar a reagrupar.

Noticias relacionadas

Tras saber que estaba siendo investigado, el principal responsable de la banda escapó pero fue detenido en Alicante, cuando trataba de ocultarse. Hay otros dos arrestados que formarían parte de la banda y cinco más que pretendían traer a sus familias desde sus respectivos países de origen de forma irregular. Están acusados de los delitos de favorecimiento de la inmigración clandestina y falsificación de documentos.