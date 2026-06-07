Accidente mortal
Muere un motorista de 49 años en una colisión con un turismo en la N-IIa en Martorell, en el Baix Llobregat
Ya son 54 las personas que han perdido la vida este año en las carreteras catalanas, 23 de ellas motoristas
Un motorista murió ayer sábado por la tarde en una colisión con un turismo en la N-IIa, en Martorell (Baix Llobregat), según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT).
El aviso del accidente se recibió a las 20:52 horas en el kilómetro 586,8 de la N-IIa, en la conexión entre la A-2 y la AP-7. Por causas que se están investigando, se produjo una colisión lateral por roce entre una motocicleta y un turismo y, como consecuencia de ello, el motorista perdió la vida.
Se trata de S.S.C., un hombre de 49 años y vecino de Martorell. Con esta víctima, ya son 54 las personas que han perdido la vida este año en las carreteras catalanas, 23 de las cuales eran motoristas.
A raíz del siniestro, se activaron seis patrullas de los Mossos d'Esquadra, dos dotaciones de los Bombers de la Generalitat y cuatro ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
Según los datos provisionales del Servei Català de Trànsit, desde principios de año 54 personas han perdido la vida en accidentes en las carreteras catalanas, de las cuales 23 eran motoristas y 19 ocupantes de turismos, furgonetas o camiones. Entre las víctimas mortales también hay tres ciclistas, ocho peatones y una persona fallecida en un accidente con tractor.
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