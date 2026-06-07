Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muere ahogado PeñiscolaElecciones Real MadridJonathan AndicPrimavera SoundSueldo congeladoCatalunya teletrabajoDirecto Papa León XIVERCPatera EspañaTributo Metropolitano
instagramlinkedin

Accidente mortal

Muere un motorista de 49 años en una colisión con un turismo en la N-IIa en Martorell, en el Baix Llobregat

Ya son 54 las personas que han perdido la vida este año en las carreteras catalanas, 23 de ellas motoristas

Un vehículo de Mossos d'Esquadra en una imagen de archivo.

Un vehículo de Mossos d'Esquadra en una imagen de archivo. / MOSSOS D'ESQUADRA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
ACN

ACN

Martorell
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un motorista murió ayer sábado por la tarde en una colisión con un turismo en la N-IIa, en Martorell (Baix Llobregat), según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT).

El aviso del accidente se recibió a las 20:52 horas en el kilómetro 586,8 de la N-IIa, en la conexión entre la A-2 y la AP-7. Por causas que se están investigando, se produjo una colisión lateral por roce entre una motocicleta y un turismo y, como consecuencia de ello, el motorista perdió la vida.

Se trata de S.S.C., un hombre de 49 años y vecino de Martorell. Con esta víctima, ya son 54 las personas que han perdido la vida este año en las carreteras catalanas, 23 de las cuales eran motoristas.

A raíz del siniestro, se activaron seis patrullas de los Mossos d'Esquadra, dos dotaciones de los Bombers de la Generalitat y cuatro ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Noticias relacionadas

Según los datos provisionales del Servei Català de Trànsit, desde principios de año 54 personas han perdido la vida en accidentes en las carreteras catalanas, de las cuales 23 eran motoristas y 19 ocupantes de turismos, furgonetas o camiones. Entre las víctimas mortales también hay tres ciclistas, ocho peatones y una persona fallecida en un accidente con tractor.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. La presencia de nitratos alcanza el agua del grifo en 118 municipios catalanes
  2. Una pareja de enfermeros que estaban de vacaciones salvan la vida de un bebé en pleno vuelo: todo el equipo médico era inadecuado
  3. Las protestas de la huelga de profesores del martes coincidiendo con la visita del Papa empezarán a partir de las 9 para no entorpecer las PAU
  4. La avería de un tren corta la línea de alta velocidad entre Girona y Barcelona
  5. Desmantelado uno de los mayores centros logísticos de hachís de Catalunya con más de nueve toneladas almacenadas
  6. Alerta por los cibestarafadores que suplantan a Movistar para cometer 'la estafa del rúter
  7. La visita del Papa a España, en directo | La plaza de Cibeles, preparada para acoger hoy a un millón de personas en la misa del Pontífice
  8. Los Mossos clausuran dos narcopisos en Sants-Montjuïc y detienen a 11 responsables de vender droga

Muere un motorista de 49 años en una colisión con un turismo en la N-IIa en Martorell, en el Baix Llobregat

Muere un motorista de 49 años en una colisión con un turismo en la N-IIa en Martorell, en el Baix Llobregat

El nuevo método de los ladrones para marcar viviendas antes de entrar a robar: ojo con las cerraduras

El nuevo método de los ladrones para marcar viviendas antes de entrar a robar: ojo con las cerraduras

Cuatro personas intoxicadas graves por inhalación de gas en una casa de Palma

Cuatro personas intoxicadas graves por inhalación de gas en una casa de Palma

Nómadas de toda Europa cosechan el peligroso opio silvestre en Toledo: "No queremos que se sepa y venga más gente"

Nómadas de toda Europa cosechan el peligroso opio silvestre en Toledo: "No queremos que se sepa y venga más gente"

Muere un hombre en un accidente laboral en una empresa de Roquetes (Tarragona)

Muere un hombre en un accidente laboral en una empresa de Roquetes (Tarragona)

Muere un motorista en una salida de vía en La Ràpita, en el Montsià

Muere un motorista en una salida de vía en La Ràpita, en el Montsià

Detenidos dos menores por difundir fotos íntimas de una amiga en Mallorca

Detenidos dos menores por difundir fotos íntimas de una amiga en Mallorca

Un fugitivo condenado por narcotráfico se esconde durante meses en casa de su madre en Santa Cristina d’Aro después de no regresar a prisión

Un fugitivo condenado por narcotráfico se esconde durante meses en casa de su madre en Santa Cristina d’Aro después de no regresar a prisión