Muere un hombre en un tiroteo en la Zona Franca de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de un hombre en un tiroteo este domingo en la Zona Franca de Barcelona. Los hechos se habrían producido sobre las nueve de la noche, según fuentes policiales han confirmado a EFE, y la víctima habría muerto tras recibir varios disparos en un patio interior de una manzana de la calle Mineria.

Tras recibir el aviso, los Mossos se han dirigido al lugar de los hechos y se han encontrado con una persona herida por arma de fuego. Pero, pese a que lo han intentado reanimar, finalmente ha acabado muriendo por las heridas de bala. La autoría del agresor es desconocida y la policía ha abierto una investigación para esclarecer los detalles de esta muerte violenta.

Mapas de ubicación

El suceso rápidamente ha sido noticioso tras la publicación de un vídeo en el que aparece la víctima, en el suelo, visiblemente herida y sujetada por varios agentes y vecinos de la zona que intentan reanimarlo. Ante eso, Dani Sirera, concejal del Partido Popular y candidato a la alcaldía de Barcelona, ha mostrado su rechazo: "Un vecino me alerta de nuevos disparos en los patios entre Mineria y Mare de Déu del Port. Si se confirma, sería otro episodio intolerable en una zona marcada por la inseguridad y el abandono", señala en un mensaje publicado en sus redes sociales. "Los vecinos exigen soluciones reales. ¿Qué más tiene que pasar?", acaba.

Tendencia al alza

Hace menos de un mes, el 16 de mayo, también hubo otro tiroteo en la misma calle. La víctima, un hombre de 43 años y de nacionalidad española, acabó muriendo tras recibir varios disparos por la espalda y la cabeza mientras caminaba en una zona comercial muy concurrida. Y hasta este domingo se han producido varios más: uno en Badalona con una menor herida, otro en Hospitalet al día siguiente con un hombre lesionado en un brazo que fue trasladado al hospital de Bellvitge, un tercero en un narcoasalto en una plantación de marihuana en Tordera, y otros dos producidos el mismo día en el barrio de La Mina, en Sant Adrià de Besòs.

Este dato confirma una tendencia que sigue la tónica del año pasado. En 2025, los Mossos d'Esquadra ya tuvieron constancia de un total de 93 tiroteos, casi un 35% más que los 69 registrados en 2024. Y hasta principios de junio, el cuerpo ya había registrado una treintena de tiroteos en Catalunya, más de uno a la semana de media.

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