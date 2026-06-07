El jueves
Hallan el cadáver del menor ahogado en la playa de Almassora
El cuerpo, tras cuatro días de búsqueda en el litoral, ha aparecido en la zona de Vora Riu
Iván Fernández
El cadáver del menor desaparecido en la playa del Pla de la Torre de Almassora (Castellón), este jueves, ha sido hallado sobre las 16.00 horas en la zona de Vora Riu, en el litoral de la misma localidad. Un equipo de salvamento se ha ocupado de sacar el cuerpo del agua y se procederá al levantamiento del cadáver durante la tarde.
El joven se hundió en las aguas de la playa de Almassora en la tarde del jueves, mientras nadaba. Unos testigos dieron el aviso y tanto Guardia Civil, como Salvamento Marítimo y el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón han desarrollado, durante los cuatro últimos días, un amplio dispositivo de búsqueda, en el que han participado medios terrestres, acuáticos y aéreos, que peinó la costa desde Burriana hasta el espigón en el que se produjo la desaparición.
La desaparición ha generado una profunda conmoción en Almassora, donde familiares, allegados y vecinos han seguido con preocupación la evolución de la búsqueda desde el primer momento.
Tercer ahogado
Tras estas jornadas de búsqueda, el fatal desenlace confirma a este menor como el tercer ahogado del año en la provincia de Castellón, el segundo de esta semana. Este sábado, un joven de 27 años falleció ahogado durante la madrugada en la playa de Peñíscola, según la información facilitada por los servicios de emergencia.
El aviso se recibió a las 3.25 horas, momento en el que se movilizó un amplio dispositivo sanitario formado por una unidad de Soporte Vital Básico, el Punto de Atención Continuada y una unidad del SAMU.
A principios de abril, un joven de 16 años falleció frente a la costa de Benicàssim, en la playa entre Els Terrers y Torre San Vicent.
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