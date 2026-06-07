Ya extinguido
Un incendio junto a la antigua SAFA de Blanes quema 800 metros cuadrados y termina con un detenido
La Policía Local de Blanes ha arrestado a un hombre como presunto autor del fuego, que ha movilizado cuatro dotaciones de los Bombers y ha afectado vegetación junto a la carretera de Blanes a Malgrat.
Jesús Badenes
La Policía Local de Blanes ha detenido este domingo a un hombre como presunto autor del incendio declarado en la antigua panificadora de la SAFA, que ha quemado unos 800 metros cuadrados de zona forestal en las afueras del municipio. El fuego se ha iniciado a las dos y media de la tarde y ha obligado a movilizar cuatro dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, con el apoyo de diversas patrullas policiales.
Según la información facilitada por el Ayuntamiento de Blanes, los agentes fueron alertados poco después de las dos y cuarto de la tarde y se desplazaron inmediatamente hasta el entorno de la antigua instalación, situada junto a la carretera de Blanes a Malgrat de Mar. Allí pudieron detener a un hombre que podría ser el autor material del fuego, aunque el caso continúa bajo investigación.
El fuego, extinguido, pasadas las cuatro
El incendio ha quedado controlado y extinguido cuando pasaban pocos minutos de las cuatro de la tarde. Una vez cerrado el operativo, los servicios de emergencia comprobaron que las llamas habían afectado unos 800 metros cuadrados de vegetación alrededor de la antigua panificadora de la SAFA.
Cuatro dotaciones de los Bombers de la Generalitat han trabajado en la extinción del fuego, con el apoyo de la Policía Local de Blanes. La zona ya había registrado otras intervenciones recientes por fuegos próximos. Tanto la Policía Local de Blanes como los Bombers habían tenido que actuar hace poco tiempo en incendios declarados muy cerca del punto afectado este domingo.
Una investigación aún abierta
La investigación deberá determinar ahora las circunstancias exactas del incendio y si el detenido tiene alguna relación con estos episodios anteriores. De momento, la información disponible solo permite atribuirle la condición de presunto autor del fuego de este domingo.
Para los vecinos de la zona, el episodio vuelve a poner el foco en los espacios abandonados o con vegetación acumulada junto a tramas urbanas y carreteras, especialmente en una época de mayor riesgo de incendio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las protestas de la huelga de profesores del martes coincidiendo con la visita del Papa empezarán a partir de las 9 para no entorpecer las PAU
- La presencia de nitratos alcanza el agua del grifo en 118 municipios catalanes
- Una pareja de enfermeros que estaban de vacaciones salvan la vida de un bebé en pleno vuelo: todo el equipo médico era inadecuado
- La visita del papa León XIV a España, en directo: última hora de la llegada del pontífice a Madrid
- La avería de un tren corta la línea de alta velocidad entre Girona y Barcelona
- Desmantelado uno de los mayores centros logísticos de hachís de Catalunya con más de nueve toneladas almacenadas
- Alerta por los cibestarafadores que suplantan a Movistar para cometer 'la estafa del rúter
- El nuevo método de los ladrones para marcar viviendas antes de entrar a robar: ojo con las cerraduras