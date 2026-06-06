Una pareja de enfermeros que estaban de vacaciones salvan la vida de un bebé en pleno vuelo: todo el equipo médico era inadecuado

Un matrimonio de 33 años, compuesto por Riccardo Marchetto e Ilaria Valentin, salva la vida de un bebé de 13 meses durante un trayecto hacia Marrakech. Los dos son enfermeros italianos tuvieron que socorrer al niño, el cual no podía respirar a causa de las convulsiones febriles, mientras se iban de vacaciones a Marruecos.

Antes del incidente habían embarcado en una aerolínea de bajo coste desde Bérgamo, con destino a Marrakech para pasar unos días de vacaciones. Unos minutos antes de aterrizar, se escuchó por megafonía el anuncio de que había una emergencia médica a bordo. Como los dos trabajan en Ulss 8 Berica, sistema de sanidad pública de la región del Véneto (Italia), no dudaron en correr hacia la cabina delantera para ofrecer su ayuda.

La emergencia involucraba a un niño de 13 meses

Según relata la pareja al medio italiano 'Il Giornale di Vicenza': "Unos 40 minutos antes de aterrizar en Marrakech, notamos un alboroto y la azafata preguntó inmediatamente si había personal médico a bordo. Nos acercamos enseguida y nos dimos cuenta de que la emergencia involucraba a un niño de 13 meses, que estaba cianótico, hipotónico y con paro respiratorio. Según lo que nos dijeron los familiares, a pesar de la barrera del idioma, la causa probablemente era una obstrucción de las vías respiratorias debido a convulsiones febriles".

Aunque los dos enfermeros usan lenguaje especializado de su ámbito, un bebé en estado cianótico significa que el niño tenía la piel, labios o uñas con un color azulado porque le falta oxígeno en la sangre. Por otro lado, hipotónico significa que sus músculos estaban más flojos o débiles de lo normal, con menos tono muscular, por el mismo motivo anterior.

Todo el equipo médico era inadecuado

Una vez pudieron despejar la obstrucción, empezaron con los procedimientos de reanimación y solicitaron los suministros médicos a bordo. Cuando por fin llegaron, la pareja se llevó una desagradable sorpresa: todo el equipo era inadecuado y no servía para el niño.

Para empezar, el botiquín contenía tres bolsas autoinflables para adultos, con sus respectivos depósitos, pero sin las mascarillas correspondientes, lo que hacía su uso prácticamente imposible. Esto provocó que la pareja tuviera que realizar la ventilación boca a boca en el pasillo del avión, con todas las limitaciones y riesgos que ello conlleva.

Suministro de oxígeno insuficiente

Además, el suministro de oxígeno también era insuficiente, ya que uno de los dos tanques estaba vacío y la mascarilla disponible no permitía su uso en pacientes pediátricos. Finalmente, el desfibrilador externo automático estaba configurado exclusivamente para su uso en adultos. Esto implica que la configuración de energía para un adulto en un niño de ese peso y tamaño habría sido letal.

Aun con todo eso, Riccardo e Ilaria, después de cinco intentos de respiración asistida y dos ciclos de masaje cardíaco, lograron que el pequeño volviera a respirar y recuperara su color normal. Una vez en tierra, el niño y su familia subieron a una ambulancia y pusieron rumbo hacia el hospital más cercano.

Necesidad de mejorar los suministros médicos

Después de todo esto, la pareja explicó: "Al aterrizar, decidimos enviar un correo electrónico a la aerolínea. En primer lugar, agradecimos a toda la tripulación que, a pesar de la situación extremadamente estresante, cooperó con claridad y prontitud. Sin embargo, también debíamos recalcar que los suministros médicos de emergencia a bordo no solo deben estar disponibles, sino también completos, verificados y en perfecto estado de funcionamiento, especialmente en situaciones de primeros auxilios pediátricos, donde la calidad de la ventilación es crucial".

A día de hoy, la aerolínea sigue sin dar explicaciones, responder a la pareja o agradecer su acto heroico y, aunque la pareja no quiere reconocimiento, esta situación evidencia que las aerolíneas deben estar más preparadas ante estas situaciones.