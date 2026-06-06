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Accidente mortal

Muere un motorista en una salida de vía en La Ràpita, en el Montsià

El accidente se produjo esta madrugada de sábado en la carretera hacia Poblenou del Delta

Un vehículo de Mossos d'Esquadra en una imagen de archivo.

Un vehículo de Mossos d'Esquadra en una imagen de archivo. / MOSSOS D'ESQUADRA

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ACN

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La Ràpita
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Un motorista ha muerto esta madrugada de sábado en una salida de vía en La Ràpita (Montsià), según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico (SCT). El aviso del accidente se recibió a las 02:19 horas en el kilómetro 1 de la carretera que conecta La Ràpita con Poblenou del Delta. Como consecuencia del siniestro, se activaron dos patrullas de los Mossos d'Esquadra y tres ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Con esta víctima, ya son 53 las personas que han perdido la vida este año en las carreteras catalanas, de las cuales 22 eran motoristas. Precisamente ayer, el SCT anunció una nueva campaña de concienciación dirigida a los motoristas para reducir su tasa de accidentes graves y mortales.

Los motoristas representan el 40 % de las víctimas mortales en accidentes de tráfico durante los primeros cinco meses del año en Catalunya (21 víctimas de un total de 52), superando la proporción de una de cada tres víctimas registrada en los últimos años. Según Tráfico, el perfil más habitual del motorista que sufre un accidente grave se concentra en la provincia de Barcelona, que registra el mayor número de motoristas fallecidos, con un total de 14 víctimas.

La AP-7 es la vía con mayor siniestralidad mortal, con 4 motoristas fallecidos. Predominan los accidentes en solitario (principalmente salidas de vía o caídas sobre la calzada), con un total de 12 accidentes mortales.

El perfil mayoritario corresponde a hombres mayores de 45 años, ya que de los 21 motoristas fallecidos este año, 20 eran conductores hombres y una víctima era una mujer que viajaba como pasajera o acompañante. La franja de la tarde concentra más accidentes mortales (11 de los 21). Asimismo, 12 de las víctimas mortales se produjeron durante fines de semana o períodos festivos.

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La siniestralidad de los motoristas muestra en los últimos años una tendencia hacia la desestacionalización. Aun así, el mes de mayo (con condiciones meteorológicas favorables) concentra 7 de las 21 víctimas mortales registradas.

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