Muere un hombre en un accidente laboral en una empresa de Roquetes (Tarragona)

Un hombre de 53 años ha fallecido en un accidente laboral en una empresa de Roquetes (Tarragona) mientras realizaba tareas de reparación de un elevador mecánico hidráulico cuando, por causas que se están investigando, quedó atrapado bajo una estructura metálica de grandes dimensiones, lo que le provocó heridas graves.

Los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso a las 7:40 horas de este sábado y al lugar de los hechos se desplazaron cuatro patrullas y dos dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, así como efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), según han informado en un comunicado.

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El trabajador fue trasladado al Hospital Verge de la Cinta de Tortosa (Tarragona), donde los servicios médicos no pudieron salvarle la vida. Los Mossos ya han puesto los hechos en conocimiento del juzgado de instrucción de guardia y del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.