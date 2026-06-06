Tráfico de drogas
Un fugitivo condenado por narcotráfico se esconde durante meses en casa de su madre en Santa Cristina d’Aro después de no regresar a prisión
Los Mossos d'Esquadra han localizado en Girona a un fugitivo que formaba parte de una organización de narcotraficantes dedicada al transporte de hachís desde Marruecos.
Jesús Badenes
Los Mossos d’Esquadra han detenido en Girona a un hombre de 47 años que no había regresado a prisión después de un permiso penitenciario concedido el pasado mes de marzo. El fugitivo, condenado a 9 años de prisión por tráfico de drogas e integración en grupo criminal, se habría escondido durante meses en el domicilio de su madre, en Santa Cristina d’Aro.
Según la policía catalana, el detenido formaba parte de una organización de narcotraficantes dedicada al transporte de grandes cantidades de hachís desde Marruecos con embarcaciones de gran potencia. La droga llegaba a diferentes puntos del litoral mediterráneo y después era recogida y distribuida por carretera con furgonetas a diversos puntos del Estado.
El hombre tenía numerosos antecedentes por tráfico de drogas y cumplía condena por delitos contra la salud pública y por pertenencia a grupo criminal. Después del permiso penitenciario, sin embargo, no regresó al centro donde debía continuar cumpliendo la pena.
Escondido en el Baix Empordà
Para evitar que lo localizaran, el fugitivo se habría refugiado durante meses en casa de su madre, en Santa Cristina d’Aro, según han informado los Mossos. La policía también sostiene que, para obtener ingresos, empezó a trabajar de manera irregular para un contratista de obras, que le habría pagado con dinero no declarado y sin contrastar su identidad ni pedirle documentación.
Interceptado cuando se dirigía a Francia
La detención se produjo el 27 de mayo en la localidad de Girona. Agentes del Grupo de Búsqueda Activa de Fugitivos (GRAF) establecieron un dispositivo policial que permitió interceptar al hombre cuando, según la policía, huía hacia Francia con el vehículo de su madre.
Después de pasar a disposición judicial, el detenido reingresó en el Centro Penitenciario de Puig de les Basses, en Figueres, para continuar cumpliendo la condena que tenía pendiente.
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