Sucesos
Se hacen pasar por funcionarios del Ayuntamiento de Blanes y estafan 1.750 euros a comercios por la 'tasa de basura'
Los Mossos detienen en Mataró a los dos sospechosos de estafa que lo intentaron, sin conseguirlo, con otros tres locales
Quince detenidos por estafar haciéndose pasar por empleados de telefonía
La picaresca llega hasta tal punto que las estafas telefónicas no únicamente se suplanta a un familiar o al responsable de una entidad bancaria, sino también a funcionarios públicos. Es lo que se han encontrado los Mossos d'Esquadra que han detenido a dos hombres, de 24 y 42 años, por estafar 1.750 euros a tres comercios de Blanes haciéndose pasar por funcionarios de este ayuntamiento.
Según la policía catalana, a inicios de marzo tres negocios de Blanes denunciaron que dos personas contactaban telefónicamente con ellos y les decían que eran trabajadores del Ayuntamiento de Blanes para reclamarles el pago de la tasa de basura. Para generar mayor credibilidad, los Mossos remarcan que los estafadores aseguraban que el recibo se había devuelto y que si no lo pagaban rápidamente se les aplicaría un recargo. Un pago que exigían a través de transferencia, bizum o solicitando los datos de una tarjeta de crédito.
En este sentido, señalan que los sospechosos hablaban con los responsables de los establecimientos afectados utilizando un lenguaje técnico e identificándose como funcionario del servicio de Tesorería del consistorio. A través del lenguaje administrativo y legal que utilizaba provocaba suficiente engaño para que las víctimas abonaran la cantidad de dinero que les reclamaban sin saber que no es la forma adecuada de pagar impuestos.
Los Mossos remarcan que los sospechosos lograron enredar a los responsables de tres establecimientos. A uno le cargaron 1.150 euros, mientras que a los otros dos les timaron 300 euros a cada uno. También lo intentaron con otros tres pero sin conseguirlo ya que los comerciantes recelaron de sus intenciones.
Agentes de la Unidad de Investigación Básica de los Mossos de Blanes identificaron a los sospechosos y los detuvieron la tarde del 2 de junio en Mataró. Tienen antecedentes y pasaron a disposición del juzgado de guardia de Blanes acusados de un delito de estafa y otra usurpación de funciones públicas. La investigación no se da por cerrada y la policía no descarta más detenciones.
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