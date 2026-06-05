Los Mossos clausuran dos narcopisos en Sants-Montjuïc y detienen a 11 responsables de vender droga

En un solo día los Mossos d'Esquadra cerraron dos puntos de venta de droga muy activos en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona. Sobre las 12 del mediodía de este jueves, los agentes fueron a un local de la calle Leiva, en el barrio de Hostafrancs, y detuvieron a siete personas que se encargaban de la venta de droga. Además, identificaron a varias personas que había dentro comprando y consumiendo.

La policía requisó pequeñas dosis de metanfetamina, MDMA, cocaína, marihuana, tusi y ketamina. También había más de 1.000 euros en efectivo y una báscula de precisión y útiles de manipulación y dosificación de sustancia. El local tenía un sistema de videovigilancia con varias cámaras para detectar las personas que iban a comprar.

No fue el único narcopiso clausurado este jueves en el distrito. Los agentes entraron en un domicilio de la calle del Roser en el barrio de Poble Sec sobre las 20 horas de la tarde. Detuvieron a cuatro personas e investigaron a otra como responsables del punto de venta de droga.

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Los agentes requisaron sustancias como pastillas de éxtasis, heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana, además euros y dólares en efectivo. Los sospechosos tenían una báscula de precisión y útiles de manipulación y dosificación de sustancia estupefaciente, para hacer las dosis para vender.