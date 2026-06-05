Detenido en Mallorca por vender por internet armas prohibidas como puños americanos, porras extensibles y pistolas eléctricas

Una operación conjunta entre la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra ha permitido detener a un vecino de Palma de Mallorca de 27 años por vender a través de internet en todo el territorio nacional tanto armas prohibidas. La investigación comenzó en enero y está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 4 de Sabadell.

El sospechoso adquiría las armas en la República Checa y las distribuía por mensajería. Cuando las tenía en su poder, las promocionaba en Internet, en aplicaciones en las que exponía el catálogo de armas, y después las enviaba por medio de servicios de paquetería a los compradores, muchos de ellos captados a través de redes sociales.

Los pagos se efectuaban mediante diferentes plataformas, como Bizum o transferencias bancarias. El detenido ofrecía armas prohibidas, como puños americanos, defensas extensibles y dispositivos conductores de energía tipo táser, que contravienen el vigente Reglamento de Armas por su peligrosidad,

Durante el registro domiciliario el pasado 8 de mayo, la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra intervinieron diverso material ilícito puesto a la venta, entre el que había sprays de gas pimienta, defensas eléctricas, puños americanos, navajas automáticas y defensas extensibles, además de numerosos productos anabolizantes.

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El detenido, que no contaba con antecedentes, pasó a disposición judicial el pasado 9 de mayo ante el Juzgado de Instrucción de guardia de Palma de Mallorca. Se le atribuyen delitos de tenencia y tráfico de armas prohibidas y contra la salud pública.