Investigación desde Sabadell
Detenido en Mallorca por vender por internet armas prohibidas como puños americanos, porras extensibles y pistolas eléctricas
El sospechoso también tenía en su vivienda numerosas sustancias anabolizantes
Confiscados 119 puños americanos que se vendían como artículos de autodefensa feminista
Una operación conjunta entre la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra ha permitido detener a un vecino de Palma de Mallorca de 27 años por vender a través de internet en todo el territorio nacional tanto armas prohibidas. La investigación comenzó en enero y está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 4 de Sabadell.
El sospechoso adquiría las armas en la República Checa y las distribuía por mensajería. Cuando las tenía en su poder, las promocionaba en Internet, en aplicaciones en las que exponía el catálogo de armas, y después las enviaba por medio de servicios de paquetería a los compradores, muchos de ellos captados a través de redes sociales.
Los pagos se efectuaban mediante diferentes plataformas, como Bizum o transferencias bancarias. El detenido ofrecía armas prohibidas, como puños americanos, defensas extensibles y dispositivos conductores de energía tipo táser, que contravienen el vigente Reglamento de Armas por su peligrosidad,
Durante el registro domiciliario el pasado 8 de mayo, la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra intervinieron diverso material ilícito puesto a la venta, entre el que había sprays de gas pimienta, defensas eléctricas, puños americanos, navajas automáticas y defensas extensibles, además de numerosos productos anabolizantes.
El detenido, que no contaba con antecedentes, pasó a disposición judicial el pasado 9 de mayo ante el Juzgado de Instrucción de guardia de Palma de Mallorca. Se le atribuyen delitos de tenencia y tráfico de armas prohibidas y contra la salud pública.
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