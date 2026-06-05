Alerta por los cibestarafadores que suplantan a Movistar para cometer "la estafa del rúter"

Si nos llaman para decirnos que debemos cambiar el rúter hay que desconfiar. Puede ser que estemos a punto de caer en la llamada 'estafa de rúter' por la que los ciberdelincuentes conseguirán una grabación telefónica con nuestro asentimiento que, junto con los datos personales conocidos, nos harían vulnerables a cambiarnos de proveedor o contratar servicios.

La Agencia de Ciberseguridad de Catalunya avisa de esta campaña de fraude telefónico que suplanta a Movistar. Según ha informado la operadora de telecomunicaciones, los ciberdelincuentes se hacen pasar por su servicio de atención al cliente para engañar a los usuarios y conseguir que autoricen un cambio de compañía. Para ello, alegan falsamente que es necesario sustituir el rúter.

Todo comienza con una llamada desde un número que, en muchos casos, termina con los dígitos 1004, los mismos que utiliza el servicio de atención al cliente de Movistar para confundir a los usuarios.

Los estafadores se hacen pasar por agentes de la operadora e informan de que es necesario realizar un cambio relacionado con el rúter o con una nueva tecnología de conexión a Internet. Para dar mayor credibilidad a la conversación, los ciberdelincuentes mencionan los datos personales de los usuarios, pero todo forma parte del engaño.

El objetivo es conseguir que se acepte verbalmente la propuesta de reemplazar el aparato y registrar ese consentimiento. La grabación puede utilizarse posteriormente para tramitar un cambio de compañía y modificar contratos.

Por eso, la Agencia de Ciberseguridad de Catalunya insta a desconfiar de las llamadas que te pidan realizar una acción inmediata; no confirmar datos personales ni dar consentimiento por teléfono; colgar ante una llamada sospechosa y contactar directamente con tu operadora a través de los canales oficiales. Además, recuerdan que las modificaciones de contrato o condiciones del servicio suelen comunicarse también por escrito, por ejemplo, por correo electrónico

12 detenidos en Barcelona

Hace unas semanas, una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Guardia Urbana de Barcelona desarticularon a dos bandas dedicadas a la 'estafa del rúter' con la detención de 12 personas. Los agentes inspeccionaron dos tiendas de telefonía móvil en Barcelona que usaban las bandas para conseguir líneas y cometer las estafas. Estaban dadas de alta con documentación falsa para dificultar la identificación de los autores.

La investigación policial se inició el año 2024 con un aumento de las denuncias a clientes de telefonía móvil como víctimas de la conocida como “estafa del rúter” cometidas desde la ciudad de Barcelona y su área metropolitana.

Imagen de la operación conjunta entre Policía y Guardia Urbana en Barcelona contra los ciberestafadores / Policía

Esta estafa consistía en que los delincuentes contactaban con las víctimas fingiendo ser el servicio de atención al cliente de su operadora de telefonía móvil. Generalmente, les ofrecían como regalo por su fidelidad la actualización de un nuevo rúter wifi, con la finalidad de obtener de las víctimas los códigos de verificación para acceder ilegítimamente a su área de cliente en la operadora.

Una vez que los integrantes de los grupos criminales tenían en su poder las credenciales de acceso, contactaban con la operadora suplantando a las víctimas para comprar a su nombre terminales móviles de alta gama, que posteriormente eran cobrados a las víctimas sin que estas tuvieran conocimiento.

A lo largo de la investigación policial se pudo identificar a 14 personas como presuntos miembros de dos grupos organizados de carácter criminal que colaboraban estrechamente entre ellos, cometiendo este tipo de estafas. En concreto, se dedicaban a enviar los terminales móviles obtenidos fraudulentamente a diferentes direcciones de Barcelona controladas por ellos.

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Los agentes detectaron al menos 71 víctimas en todo territorio nacional, que habrían sufrido las estafas cometidas por estos grupos organizados, suponiendo un perjuicio económico acumulado de más de 120.000 euros. Entre los 12 detenidos están los principales responsables de estas bandas criminales.