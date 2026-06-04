La Policía Nacional expulsa a Senegal a un multirreincidente que tenía atemorizados a los vecinos de un barrio de Figueres

Un despliegue minucioso de dispositivos conjuntos entre la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra permitió la localización y el arresto en un piso ocupado de un peligroso multirreincidente que tenía atemotizados a los vecinos del barrio de la Marca del Ham de Figueres. El sospechoso, de nacionalidad senegalesa, tenía antecedentes por robos con violencia e intimidación, también con fuerza, hurtos, amenazas graves, atentado contra agentes de la autoridad e incluso una tentativa de homicidio.

Por eso, fue detenido tras finalizar por parte de la Subdelegación del Gobierno en Girona un complejo proceso de expulsión en 2024 por incumplir la legislación vigente en materia de extranjería. Su ejecución requirió de gestiones prolongadas tanto con las autoridades consulares de Senegal como españolas para conseguir la documentación necesaria para hacer efectiva la repatriación, según la Policía Nacional

Los agentes remarcan que el sospechoso había "generado una honda alarma social y alteraban gravemente la convivencia pacífica en Figueres", ya que los vecinos "habían denunciado reiteradamente la conflictividad asociada a su presencia". Como no tenía domicilio fijo, la Policía y los Mossos establecieron un dispositivo hasta localizarlo y detenerlo.

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Después fue trasladado hasta el aeropuerto de Madrid- Adolfo Suárez, desde donde embarcó en un vuelo con destino Senegal al ser expulsado de España.