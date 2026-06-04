Seguridad vial en Catalunya
Los Mossos imponen 134 multas por exceso de velocidad en 15 días en Vilanova de la Barca
Los agentes también denunciaron a dos conductores por circular a 138 km/h y 121 km/h en un tramo de 50 km/h
Los Mossos denuncian por exceso de velocidad a 523 vehículos en la AP-7 y la B-30 en una mañana
El Ayuntamiento de Vilanova de la Barca (Segrià) alertó hace unos meses a los Mossos d'Esquadra porque varios conductores no respetaban la velocidad máxima de 50 km/h cuando cruzaban el interior del pueblo. Por eso, agentes del Área Regional de Tráfico (ART) de la Región Policial Ponent establecieron varios controles de velocidad en la C-13, dentro del tramo urbano de la localidad.
De esta forma, en los últimos 15 días en diferentes controles montados en este municipio se han denunciado administrativamente a 134 conductores por exceso de velocidad. Además, los agentes el pasado lunes denunciaron penalmente a dos conductores, de 35 y 39 años, como presuntos autores de un delito contra la seguridad vial.
En un control cerca del punto kilométrico 16,3 sobre las 15.33 horas se detectó dos vehículos que circulaban a 121 km/h y 138 km/h, en un tramo de vía donde la velocidad máxima permitida es 50 km/h. Por eso se les denunció por un delito y deberán comparecer ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Lleida cuando sean requeridos.
El mismo lunes, en este control, también se denunció administrativamente a otros seis conductores por exceso de velocidad.
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