Los Mossos imponen 134 multas por exceso de velocidad en 15 días en Vilanova de la Barca

El Ayuntamiento de Vilanova de la Barca (Segrià) alertó hace unos meses a los Mossos d'Esquadra porque varios conductores no respetaban la velocidad máxima de 50 km/h cuando cruzaban el interior del pueblo. Por eso, agentes del Área Regional de Tráfico (ART) de la Región Policial Ponent establecieron varios controles de velocidad en la C-13, dentro del tramo urbano de la localidad.

De esta forma, en los últimos 15 días en diferentes controles montados en este municipio se han denunciado administrativamente a 134 conductores por exceso de velocidad. Además, los agentes el pasado lunes denunciaron penalmente a dos conductores, de 35 y 39 años, como presuntos autores de un delito contra la seguridad vial.

En un control cerca del punto kilométrico 16,3 sobre las 15.33 horas se detectó dos vehículos que circulaban a 121 km/h y 138 km/h, en un tramo de vía donde la velocidad máxima permitida es 50 km/h. Por eso se les denunció por un delito y deberán comparecer ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Lleida cuando sean requeridos.

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El mismo lunes, en este control, también se denunció administrativamente a otros seis conductores por exceso de velocidad.