Los Mossos detienen en Girona a un narco que se había fugado de la cárcel y trabajaba como albañil

Durante tres meses un narcotraficante que cumplía 9 años de cárcel por los delitos de tráfico de drogas e integración en grupo criminal estuvo fugado, ya que no ingresó en la prisión después de salir por un permiso en marzo pasado. El sospechoso, de 47 años, estuvo escondido en casa de su madre en Santa Cristina de Aro pero por necesidades económicas tuvo que empezar a trabajar. Lo hizo para un contratista de obras que, además de no comprobar su identidad ni solicitarle ningún tipo de documentación, le pagaba en dinero en negro.

El sospechoso formaba parte de una organización criminal de narcotraficantes que transportaba grandes cantidades de hachís desde Marruecos mediante embarcaciones de gran potencia, con desembarcos en distintos puntos del litoral mediterráneo. Posteriormente, la droga era recogida y distribuida por transporte terrestre en furgonetas por todo el Estado.

Al estar en busca y captura tuvo que trabajar de albañil y tener un empleo menos lucrativo que el de narco, aunque cobrase en negro. Sin embargo, agentes del Área Central de Coordinación y Enlace de la Comisaría General de Investigación Criminal (CGIC) de los Mossos lograron localizar al sospechoso, al que le constan numerosos antecedentes por tráfico de drogas.

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Tras establecer un amplio dispositivo policial los agentes detuvieron el pasado 27 de mayo al sospechoso y a su madre en Girona cuando escapaban hacia Francia en el vehículo de la mujer. Tras pasar a disposición judicial, el detenido reingresó en el Centro Penitenciario de Puig de les Basses para continuar cumpliendo su condena.