Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesoresLufthansaVotaciones profesoresTributo MetropolitanoLluvia CatalunyaCaso AndicMarjane SatrapiBarcelonaMossosOu com ballaArroz con leche
instagramlinkedin

Rehabilitación fallida

Los Mossos detienen en Girona a un narco que se había fugado de la cárcel y trabajaba como albañil

El fugitivo no regresó de un permiso penitenciario y se escondió durante meses en el domicilio de su madre

Imagen del sospechoso tras ser detenido en Girona

Imagen del sospechoso tras ser detenido en Girona / Mossos

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Germán González

Germán González

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Durante tres meses un narcotraficante que cumplía 9 años de cárcel por los delitos de tráfico de drogas e integración en grupo criminal estuvo fugado, ya que no ingresó en la prisión después de salir por un permiso en marzo pasado. El sospechoso, de 47 años, estuvo escondido en casa de su madre en Santa Cristina de Aro pero por necesidades económicas tuvo que empezar a trabajar. Lo hizo para un contratista de obras que, además de no comprobar su identidad ni solicitarle ningún tipo de documentación, le pagaba en dinero en negro.

El sospechoso formaba parte de una organización criminal de narcotraficantes que transportaba grandes cantidades de hachís desde Marruecos mediante embarcaciones de gran potencia, con desembarcos en distintos puntos del litoral mediterráneo. Posteriormente, la droga era recogida y distribuida por transporte terrestre en furgonetas por todo el Estado.

Al estar en busca y captura tuvo que trabajar de albañil y tener un empleo menos lucrativo que el de narco, aunque cobrase en negro. Sin embargo, agentes del Área Central de Coordinación y Enlace de la Comisaría General de Investigación Criminal (CGIC) de los Mossos lograron localizar al sospechoso, al que le constan numerosos antecedentes por tráfico de drogas.

Noticias relacionadas

Tras establecer un amplio dispositivo policial los agentes detuvieron el pasado 27 de mayo al sospechoso y a su madre en Girona cuando escapaban hacia Francia en el vehículo de la mujer. Tras pasar a disposición judicial, el detenido reingresó en el Centro Penitenciario de Puig de les Basses para continuar cumpliendo su condena.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las cinco carreras con nota de corte de 5 y alta empleabilidad
  2. 120.000 niños se quedarán solos en casa este verano: 'Mis hijos pasarán las vacaciones entre cuatro paredes y pegados a una pantalla para entretenerse
  3. Jonathan Andic tardó 4:34 minutos en hacer la primera llamada tras la caída de Isak y fue a la pareja de su padre
  4. Hasta 50 litros por metro cuadrado: quedan horas para las lluvias intensas en Catalunya
  5. Huelga de profesores en Catalunya, en directo | Última hora del acuerdo con Educació y la decisión de USTEC de desconvocar la huelga
  6. La jueza sospecha que Jonathan Andic se deshizo del móvil porque desactivó la app de contar pasos justo antes de viajar a Ecuador
  7. La jueza investiga la influencia de la psicóloga de Andic en los hechos y la citará a declarar como testigo
  8. Los psicólogos coinciden: 'El orden de nacimiento es uno de los factores que influyen en la personalidad

Los Mossos detienen en Girona a un narco que se había fugado de la cárcel y trabajaba como albañil

Los Mossos detienen en Girona a un narco que se había fugado de la cárcel y trabajaba como albañil

Denunciado por dos excesos de velocidad en menos de una hora en la A-7 en Miami Platja (Tarragona)

Denunciado por dos excesos de velocidad en menos de una hora en la A-7 en Miami Platja (Tarragona)

El acusado de asesinar a su pareja en Cornellà en 2023 acepta 21 años de cárcel

El acusado de asesinar a su pareja en Cornellà en 2023 acepta 21 años de cárcel

Detenido un hombre por matar a otro a golpes en Murcia

Detenido un hombre por matar a otro a golpes en Murcia

Los Mossos imponen 134 multas por exceso de velocidad en 15 días en Vilanova de la Barca

Los Mossos imponen 134 multas por exceso de velocidad en 15 días en Vilanova de la Barca

La Policía Nacional expulsa a Senegal a un multirreincidente que tenía atemorizados a los vecinos de un barrio de Figueres

La Policía Nacional expulsa a Senegal a un multirreincidente que tenía atemorizados a los vecinos de un barrio de Figueres

Jonathan Andic tardó 4:34 minutos en hacer la primera llamada tras la caída de Isak y fue a la pareja de su padre

Jonathan Andic tardó 4:34 minutos en hacer la primera llamada tras la caída de Isak y fue a la pareja de su padre

Tres detenidos y desmantelada una plantación de 4.000 plantas de marihuana en La Febró (Tarragona)

Tres detenidos y desmantelada una plantación de 4.000 plantas de marihuana en La Febró (Tarragona)