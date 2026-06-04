Los delitos en Catalunya bajan un 6% este año pero suben los intentos de homicidio, las lesiones y las violaciones

El primer balance de la criminalidad en Catalunya sigue los buenos resultados de los últimos años con un descenso del 6% de los delitos en el trimestre inicial del 2026 si se compara con el mismo periodo de 2025, pese a que hay cierta criminalidad que ha experimentado un crecimiento destacado. En concreto han subido los intentos de homicidio y asesinato un 22,4%, las lesiones casi un 10% y las violaciones un 7%. También hay los secuestros se han incrementado un 200% pero con cifras muy bajas, ya que del único registrado en los tres primeros meses de 2025 se han pasado a 3 este año.

Por el contrario, los homicidios y asesinatos en Catalunya han bajado un 37.5% (pasando de 16 en 2025 a 10 este año), los hurtos, el delito que más se denuncia en la comunidad, ha descendido un 12,4%, mientras que los robos con fuerza en locales y viviendas caen un 9,5% y las sustracciones de vehículos un 5,8%. Son significativos estos descensos de estos delitos de robos en la comunidad cuando los Mossos d'Esquadra, en colaboración con otras fuerzas policiales, pusieron en marcha el año pasado el plan Kanpai contra la multirreincidencia, para presionar a delincuentes que se dedican a este tipo de sustracciones y hurtos.

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También el tráfico de drogas ha caído un 8,5% en Catalunya mientras que la cibercriminalidad se ha mantenido más o menos igual que el primer trimestre de 2025 por las estafas informáticas, que han subido un 0.5%. Según el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, que se ha conocido este jueves, durante los primeros tres meses de este año se produjeron en Catalunya 112.089 delitos, tanto de cibercriminalidad como la convencional, lo que supone un 6% que el mismo periodo de 2025, cuando fueron 119.279.

Más robos en Barcelona

Por lo que respecta a la ciudad de Barcelona, los delitos han bajado un 8,1% en los tres primeros meses de 2026 si se compara con el mismo trimestre del año pasado. En la ciudad no se ha registrado en este tiempo ningún asesinato u homicidio, los dos por arma de fuego que investigan los Mossos tuvieron lugar después de marzo. Sin embargo, se han registrado 17 intentos de homicidio por los 10 del año pasado, lo que supone un incremento del 70%. También han subido un 3,3% los delitos de lesiones.

En este sentido, la policía está intensificando el llamado pla Daga para retirar de las calles armas blancas con las que se cometen estos ataques más lesivos. Por eso, los agentes hacen controles en zonas concurridas, cerca de discotecas, parques y en accesos al transporte público. De esta forma quitan navajas y cuchillos a quien los llevan.

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Por primera vez en varios años, los delitos contra la libertad sexual descienden en la ciudad. En concreto casi un 7%: un 1,7% las violaciones y un 10,2% el resto de agresiones sexuales. También cae un 3,7% el tráfico de drogas y un 4,1% la ciberdelincuencia, principalmente las estafas cibernéticas.

Sin embargo, la ciudad ha registrado un repunte de los robos violentos. Los hurtos siguen siendo el delito más denunciado y han descendido un 19,4%. Los robos con violencia e intimidación suben un 5%, los asaltos con fuerza en locales y comercios un 8,2% y los robos en viviendas un 7%. Estos datos preocupan a las fuerzas policiales que han destacado la importancia de acabar con grupos organizados que se dedican a este tipo de delitos, como ya casi lo han hecho con los ladrones multirreincidentes que cometían muchos hurtos.

En concreto, durante los tres primeros meses del año se han denunciado en la capital catalana 33.638 delitos por los 36.806 contabilizados en el primer trimestre de 2025, lo que supone un descenso del 8,1%, una de las mejores cifras delincuenciales de los últimos años. Está claro que se está notando el efecto del plan Kanpai junto con el refuerzo en los juzgados de la ciudad, ya que se ha conseguido este importante descenso de los hurtos al presionar a los criminales que se dedican a esta tipología delictiva. Pese a esto, la principal preocupación de la administración de las fuerzas policiales es acabar con los delitos más violentos y los robos con fuerza, que han aumentado.

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El Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior se hace con datos estadísticos que proporciona la Policía Nacional, los Mossos d'Esquadra, la Guardia Civil y las policías locales que operan en Catalunya a partir de denuncias presentadas.