El nuevo método de los ladrones para marcar viviendas antes de entrar a robar: ojo con el interior de las cerraduras

Cuando se producen robos en viviendas, muchas personas creen que los ladrones entran en cualquier casa que ven vacía. Sin embargo, la realidad es distinta: los delincuentes suelen analizar previamente cada situación para determinar cuánto tiempo estarán ausentes los propietarios antes de actuar.

En este sentido, la Ertzaintza, policía autonómica del País Vasco, ha detectado una modalidad de marcador utilizada por los delincuentes que consiste en la colocación de unos pequeños trozos de plastilina o fragmentos de papel en el interior de las cerraduras.

Después de detectar esta práctica en diversos pisos, se ha expuesto que el principal objetivo de los ladrones de domicilios cuando colocan estos marcadores es determinar si las viviendas en las que se han dejado estos materiales se encuentran vacías y, sobre todo, cuánto tiempo está la plastilina intacta, para determinar con qué frecuencia entran al piso los dueños.

Pillado colocando marcadores

Según expone la Ertzaintza, el pasado 22 de mayo se detuvo a un hombre en Barakaldo (Vizcaya) al que pillaron colocando marcadores de papel dentro de las cerraduras de varios domicilios del mismo edificio, para controlar la presencia o la ausencia de personas en esas casas. Además, el arrestado ya tenía antecedentes por delitos contra el patrimonio.

Las sospechas de la Ertzaintza se confirmaron cuando, cinco días más tarde, se detectó plastilina de color verde en el interior de la cerradura de otro domicilio ubicado en Barakaldo, supuestamente con el mismo propósito. Aunque de momento esto se ha detectado en el País Vasco, es muy probable que, ante la inminencia de las vacaciones veraniegas, se dé la misma situación en diversos puntos de España, por lo que es importante detectarlo y advertir a las autoridades a tiempo.

Recomendación de la Ertzaintza

"Como medida de prevención, la Ertzaintza recomienda examinar u observar las cerraduras de la puerta de acceso a los domicilios antes de la introducción de la llave. En caso de localizar algún elemento dentro de la cerradura, hay que ponerlo en conocimiento de la Ertzaintza o de la Policía Local del municipio de residencia", recomienda la Ertzaintza.

Es importante recalcar que estos materiales se suelen colocar en modelos de cerraduras antiguas. También es importante que la gente avise de la detección de personas ajenas a la comunidad que merodean por el inmueble, ya que las ausencias temporales en las viviendas, sobre todo durante el verano, suelen ser aprovechadas por los ladrones de pisos para cometer robos.

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