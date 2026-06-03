Mandato judicial
Va a entregar un mueble a la casa cuartel de la Guardia Civil en Sant Andreu de la Barca y acaba detenido
El sospechoso tenía una orden de busca y captura en vigor emitida por un juzgado de Pamplona
Detenido en Barcelona un fugitivo muy peligroso buscado por Francia por narcotráfico
Nunca una detención de un fugitivo de la Justicia fue tan fácil. La Guardia Civil arrestó el pasado 7 de mayo en Sant Andreu de la Barca a un hombre que tenía en vigor una orden de ingreso en prisión dictada por la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Pamplona por un quebrantamiento de condena. Lo hizo cuando el sospechoso, de 28 años, acudió a la casa cuartel de la Guardia Civil a entregar unos muebles para una de las viviendas de las personas que residen.
El hombre iba con otros dos transportistas a entregar el pedido y los agentes de la Guardia Civil que se encargan del control de accesos y protección de las dependencias oficiales los identificaron para permitir la entrada. Durante la comprobación de su identidad, los agentes observaron que sobre uno de los trabajadores figuraba una requisitoria para búsqueda y detención en la Base de Datos de Señalamientos Nacionales (BDSN) donde constan avisos de interés policial y judicial.
Por eso, los agentes avisaron a sus compañeros de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Barcelona, que comprobaron en SIRAJ, el sistema que permite consultar requisitorias y resoluciones acordadas por órganos judiciales. La orden seguía en vigor y se detuvo al sospechoso, que fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Martorell. Se ordenó su ingreso en un centro penitenciario de Barcelona hasta cumplir con la orden emitida desde Pamplona.
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