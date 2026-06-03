Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ProfesoresRodaliesSelectividadVacacionesPare ManyanetCupra RavalPrimavera SoundIsraelRossy de PalmaMundial 2026
instagramlinkedin

Mandato judicial

Va a entregar un mueble a la casa cuartel de la Guardia Civil en Sant Andreu de la Barca y acaba detenido

El sospechoso tenía una orden de busca y captura en vigor emitida por un juzgado de Pamplona

Detenido en Barcelona un fugitivo muy peligroso buscado por Francia por narcotráfico

Fachada de la Comandancia de la Guardia Civil de Sant Andreu de la Barca.

Fachada de la Comandancia de la Guardia Civil de Sant Andreu de la Barca. / JOSEP GARCIA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Germán González

Germán González

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Nunca una detención de un fugitivo de la Justicia fue tan fácil. La Guardia Civil arrestó el pasado 7 de mayo en Sant Andreu de la Barca a un hombre que tenía en vigor una orden de ingreso en prisión dictada por la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Pamplona por un quebrantamiento de condena. Lo hizo cuando el sospechoso, de 28 años, acudió a la casa cuartel de la Guardia Civil a entregar unos muebles para una de las viviendas de las personas que residen.

El hombre iba con otros dos transportistas a entregar el pedido y los agentes de la Guardia Civil que se encargan del control de accesos y protección de las dependencias oficiales los identificaron para permitir la entrada. Durante la comprobación de su identidad, los agentes observaron que sobre uno de los trabajadores figuraba una requisitoria para búsqueda y detención en la Base de Datos de Señalamientos Nacionales (BDSN) donde constan avisos de interés policial y judicial.

Noticias relacionadas

Por eso, los agentes avisaron a sus compañeros de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Barcelona, que comprobaron en SIRAJ, el sistema que permite consultar requisitorias y resoluciones acordadas por órganos judiciales. La orden seguía en vigor y se detuvo al sospechoso, que fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Martorell. Se ordenó su ingreso en un centro penitenciario de Barcelona hasta cumplir con la orden emitida desde Pamplona.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Catalunya activa los avisos frente a inundaciones tras la previsión de lluvias torrenciales de este martes en la provincia de Girona
  2. Andreu Mumbrú (Ustec): 'Los profesores debemos ser el único colectivo del mundo al que se le recrimina que reclame mejoras salariales
  3. Luis Lorenzo 'buscaba mujeres ricas, sin hijos' y tenía especial interés en Carmen Lomana
  4. Cinco universidades españolas, entre las cien mejores de Europa
  5. La organización de la Misa del Papa en Cibeles reubica a los asistentes y desata la indignación: 'Es lamentable, no iré
  6. ¿A qué zonas afectará el lunes la huelga de profesores en Barcelona y Catalunya?
  7. La ONU avisa de que en verano llegará un Niño muy intenso: 'Será como echar leña al fuego en un mundo ya ardiendo
  8. El Papa sí hablará en catalán en la bendición de la torre de Jesús de la Sagrada Família

Va a entregar un mueble a la casa cuartel de la Guardia Civil en Sant Andreu de la Barca y acaba detenido

Va a entregar un mueble a la casa cuartel de la Guardia Civil en Sant Andreu de la Barca y acaba detenido

Detienen en Barajas a un ex policía local de Mallorca que huyó a Asia tras ser condenado a siete años por intentar matar a su mujer

Detienen en Barajas a un ex policía local de Mallorca que huyó a Asia tras ser condenado a siete años por intentar matar a su mujer

Investigan la muerte de una bebé de 14 meses en Sevilla tras sufrir graves quemaduras al bañarla la pareja de su madre

Investigan la muerte de una bebé de 14 meses en Sevilla tras sufrir graves quemaduras al bañarla la pareja de su madre

Dos víctimas de abusos en un colegio del Pare Manyanet en Colombia: "Si fuéramos españoles, no nos habrían tratado así"

Dos víctimas de abusos en un colegio del Pare Manyanet en Colombia: "Si fuéramos españoles, no nos habrían tratado así"

La Policía Nacional rescata en Málaga 300 perros y gatos en un criadero y detiene a dos personas por maltrato animal

La Policía Nacional rescata en Málaga 300 perros y gatos en un criadero y detiene a dos personas por maltrato animal

Un hombre estrangula a su mujer y se entrega a la Guardia Civil en Alicante

Un hombre estrangula a su mujer y se entrega a la Guardia Civil en Alicante

La madre de un menor autista: "Robaron a mi hijo el sábado en Manresa y ahora tiene miedo de salir a la calle"

La madre de un menor autista: "Robaron a mi hijo el sábado en Manresa y ahora tiene miedo de salir a la calle"

Detenidos dos hombres por robar en una nave industrial de Malgrat de Mar y embestir un vehículo de la Policía Local durante la huida

Detenidos dos hombres por robar en una nave industrial de Malgrat de Mar y embestir un vehículo de la Policía Local durante la huida