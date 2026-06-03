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Más de 300 policías participan en una operación contra un clan de narcotraficantes en Tarragona

Agentes de Policía y Mossos han realizado una quincena de entradas y registros y se ha detenido a una docena de sospechosos

Catalunya registra más de un tiroteo a la semana: la mayoría son de narcos que buscan "marcar territorio"

Imagen de uno de los detenidos en la operación policial contra el narcotráfico

Imagen de uno de los detenidos en la operación policial contra el narcotráfico / Mossos

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Germán González

Germán González

Barcelona
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Los Mossos d'Esquadra y la Policía han desplegado un dispositivo conjunto en la localidad de Cabra de Camp (Alt Camp) contra una organización criminal dedicada al cultivo y tráfico de marihuana. Unos 300 agentes de los dos cuerpos han participado en esta operación en la que se han hecho una quincena de entradas y registros en viviendas unifamiliares de una urbanización así como algunos locales próximos a la zona.

En algunos de estos inmuebles se han encontrado plantaciones en las que habría trabajadores en condiciones muy precarias originarios de Europa del Este. Fuentes policiales remarcan que los sospechosos tendrían estos cultivos en casas aisladas para evitar ser detectados y que adoptaban numerosos sistemas de contravigilancia, además de filtros de aire para que no se notase el olor de la marihuana.

En la operación han participado varias unidades específicas policiales, como las de órden público, canina o drones, así como patrullas de seguridad ciudadana que han controlado el perímetro y los accesos a la urbanización de la localidad en la que se han practicado los registros.

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Se han producido una docena de detenidos por narcotráfico en esta operación, entre ellos los principales responsables de la organización que sería un clan familiar que centralizaría su actividad delictiva en la producción y distribución de marihuana. Fuentes de la investigación remarcan que se trata de una banda muy peligrosa y que podrían tener armas de fuego y blancas.

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