Los Mossos requisan 180 corderos en condiciones sanitarias deficientes de una granja ilegal en Sant Esteve de Sesrovires

La Unidad Regional de Medio Ambiente (URMA) de la Región Policial Metropolitana Sur de los Mossos d'Esquadra denunciaron el pasado 29 de mayo a un hombre, de 32 años, por incumplimiento de los derechos y el bienestar animal. Tras recibir informaciones de agentes de la comisaría de Martorell y de la Policía Local de Sant Esteve de Sesrovires sobre posibles irregularidades relacionadas con la tenencia de corderos vivos en una finca agraria del municipio, los Mossos inspeccionaron estas instalaciones.

Las instalaciones no tenían permiso para la actividad. Los agentes localizaron tres espacios diferenciados destinados al alojamiento de rebaños y otros dos puntos donde existían indicios compatibles con la realización de sacrificios de animales fuera de los mataderos autorizados. En una de las zonas inspeccionadas, los policías encontraron cerca de un centenar de pieles de cordero, así como abundantes restos orgánicos derivados de la actividad de sacrificio.

Las evidencias apuntaban a que este sacrificio reiterado se hacía en unas condiciones higiénicas y sanitarias gravemente deficientes coincidiendo con la fiesta musulmana del cordero. Precisamente, fuentes policiales remarcan que este tipo de explotaciones irregulares aumentan su actividad durante esta época del año.

Los agentes intervinieron un total de 180 corderos vivos y comprobaron que los animales no disponían de los correspondientes crotales auriculares para su identificación, obligatorios para garantizar la trazabilidad, así como que se encontraban en condiciones higiénicas deficientes.

En el transcurso de la actuación se identificó a ocho personas presuntamente vinculadas con la actividad desarrollada en la finca. Como resultado de las gestiones practicadas, una de ellas fue denunciada por irregularidades en materia de sanidad y bienestar animal.

Ante la situación constatada, los agentes coordinaron las actuaciones con los servicios veterinarios oficiales del Departamento de Agricultura, Ganadería y sanidad animal, que asumieron la retirada de los animales con el objetivo de garantizar su protección.

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Esta actuación se enmarca en el protocolo de control de animales de producción en instalaciones no registradas, así como en la lucha contra el sacrificio ilegal fuera de mataderos autorizados, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de bienestar animal, seguridad alimentaria y protección ambiental.