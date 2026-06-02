La madre de un menor autista: "Robaron a mi hijo el sábado en Manresa y ahora tiene miedo de salir a la calle"

La madre de un chico de 16 años que padece trastorno del espectro autista lamenta que la justicia no haya dictaminado una orden de alejamiento contra los menores que el sábado le robaron las zapatillas deportivas. Y es que desde aquel momento, su hijo no quiere salir de casa.

El sábado por la tarde, pasadas las 19 horas, el chico, de 16 años, iba con su sobrino y una chica por la plaza Independència de Manresa en dirección a tomar un helado en el paseo. Cuando estaban en la zona de las escaleras del colegio Renaixença decidieron sentarse, y fue entonces cuando se les acercó un chico, que empezó a "meterse con ellos, y a amenazarles porque iban con la chica", según palabras de la madre, Wendy Navas. Llegaron más chicos, y "empezaron a decir que querían las zapatillas que llevaba mi hijo". Durante todo ese tiempo, el sobrino pudo escapar y se quedó solo el chico con espectro autista y la chica. La madre piensa que ella podría ser de la pandilla de los asaltantes.

Según la madre, "empezaron a amenazarlo de muerte, y mi hijo, al final, se quitó las zapatillas y se las dio a uno de los asaltantes". Pero después le pidieron las gafas, "y cuando iban a cogerlas, mi hijo se levantó de golpe, empujó a uno de los atacantes y salió corriendo". No lo siguieron, pero el joven, que tiene un 47 % de discapacidad, "llegó a casa descalzo y muy asustado. Fuimos al CAP y estaba en shock, y ahora no quiere salir de casa, tiene miedo. No quiere ni ir a la escuela".

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Los Mossos d'Esquadra detuvieron a tres menores acusados de robo con violencia, de entre 15 y 16 años, que pasaron directamente a la fiscalía de menores. Pero la madre lamenta que, de momento, no se haya dictado una orden de alejamiento respecto a su hijo. "La sensación de miedo y de inseguridad que tiene ahora se agrava más si sabe que puede encontrárselos en cualquier momento". En este sentido, ha pedido al equipo médico que lo atiende que "hagan informes para ayudar a que la justicia tome esta decisión".