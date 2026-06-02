Pide orden de alejamiento
La madre de un menor autista: "Robaron a mi hijo el sábado en Manresa y ahora tiene miedo de salir a la calle"
Los Mossos detuvieron a tres menores por los hechos, pero no se ha dictado orden de alejamiento respecto a la víctima
Eduard Font Badia
La madre de un chico de 16 años que padece trastorno del espectro autista lamenta que la justicia no haya dictaminado una orden de alejamiento contra los menores que el sábado le robaron las zapatillas deportivas. Y es que desde aquel momento, su hijo no quiere salir de casa.
El sábado por la tarde, pasadas las 19 horas, el chico, de 16 años, iba con su sobrino y una chica por la plaza Independència de Manresa en dirección a tomar un helado en el paseo. Cuando estaban en la zona de las escaleras del colegio Renaixença decidieron sentarse, y fue entonces cuando se les acercó un chico, que empezó a "meterse con ellos, y a amenazarles porque iban con la chica", según palabras de la madre, Wendy Navas. Llegaron más chicos, y "empezaron a decir que querían las zapatillas que llevaba mi hijo". Durante todo ese tiempo, el sobrino pudo escapar y se quedó solo el chico con espectro autista y la chica. La madre piensa que ella podría ser de la pandilla de los asaltantes.
Según la madre, "empezaron a amenazarlo de muerte, y mi hijo, al final, se quitó las zapatillas y se las dio a uno de los asaltantes". Pero después le pidieron las gafas, "y cuando iban a cogerlas, mi hijo se levantó de golpe, empujó a uno de los atacantes y salió corriendo". No lo siguieron, pero el joven, que tiene un 47 % de discapacidad, "llegó a casa descalzo y muy asustado. Fuimos al CAP y estaba en shock, y ahora no quiere salir de casa, tiene miedo. No quiere ni ir a la escuela".
Los Mossos d'Esquadra detuvieron a tres menores acusados de robo con violencia, de entre 15 y 16 años, que pasaron directamente a la fiscalía de menores. Pero la madre lamenta que, de momento, no se haya dictado una orden de alejamiento respecto a su hijo. "La sensación de miedo y de inseguridad que tiene ahora se agrava más si sabe que puede encontrárselos en cualquier momento". En este sentido, ha pedido al equipo médico que lo atiende que "hagan informes para ayudar a que la justicia tome esta decisión".
Suscríbete para seguir leyendo
- Una queja por malos olores destapa un local de esclavas sexuales en Barcelona
- Ainhoa, la niña de Montcada que vive con leucemia en el Hospital Vall d'Hebron: 'Rezo para salir pronto y abrazar a mi 'yaya'
- Una doctora y dos comadronas de un hospital de Girona se enfrentan a penas de cárcel por causar un 96% de discapacidad a una bebé
- Los Mossos d'Esquadra detectan un auge de la prostitución ‘low cost’ en Barcelona
- Andreu Mumbrú (Ustec): 'Los profesores debemos ser el único colectivo del mundo al que se le recrimina que reclame mejoras salariales
- Catalunya da el primer paso para concentrar en una ventanilla única las 50 ayudas sociales de siete conselleries
- Sentencia pionera: cárcel para un constructor de Salou por el accidente mortal que sufrió un camionero al estallar una rueda en mal estado
- Huelga de profesores en Catalunya, en directo | Última hora del acuerdo con Educació y la decisión de USTEC de desconvocar la huelga