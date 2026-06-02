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Detenidos dos hombres por robar en una nave industrial de Malgrat de Mar y embestir un vehículo de la Policía Local durante la huida

Los agentes localizaron a una persona retenida en el interior del almacén y un camión cargado con hachís

Detenido por robar cobre de contadores comunitarios en fincas del barrio de Sant Antoni

Coche de los Mossos d'Esquadra

Coche de los Mossos d'Esquadra / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

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La Policía Local de Malgrat de Mar ha detenido a dos personas que presuntamente entraron a robar en una nave del polígono de Can Patalina y embistieron un vehículo policial cuando intentaban huir. Lo ha avanzado 'El Caso' y lo han confirmado fuentes de los Mossos d'Esquadra a la ACN.

Los hechos tuvieron lugar el 29 de mayo, hacia las 22.30 horas, cuando la Policía Local recibió un aviso que alertaba de la presencia de una furgoneta sospechosa y de dos individuos encapuchados que habían accedido por la fuerza al interior de un almacén situado junto a la rotonda de acceso al polígono desde la carretera BV-6002. Hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones del cuerpo.

Al entrar en la nave para detener a los ladrones se vivieron momentos de tensión.

Para intentar escapar, los dos arrestados embistieron con otro vehículo un coche patrulla. Finalmente, agentes de la Policía Local lograron detenerlos y arrestarlos.

En el interior de la nave localizaron a una persona retenida y un camión cargado con hachís.

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Investigación abierta

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra se ha hecho cargo del caso. La investigación continúa abierta.

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