Vendido como chatarra
Detenido por robar cobre de contadores comunitarios en fincas del barrio de Sant Antoni
El sospechoso provocó daños por valor de 3.700 euros
El ladrón de sartenes de Sant Antoni: refuerzo policial tras reiterados robos en una tienda de menaje
El pasado 20 de mayo, agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana y de la Unidad de Investigación de la comisaría del Eixample de los Mossos d'Esquadra detuvieron a un hombre de 46 años acusado de robar cobre en diferentes fincas comunitarias del barrio de Sant Antoni de Barcelona. El sospechoso, que tenía una orden de detención en vigor, cometió tres robos entre principios de febrero y abril.
Supuestamente, el hombre sustraía material de fontanería, como tubos de cobre, piezas de latón, llaves de paso y otros elementos ubicados en la zona de los contadores comunitarios de agua, en los vestíbulos de las fincas. Después lo vendía como chatarra.
Los daños ocasionados en dos de las fincas afectadas superan los 3.700 euros, aunque no se ha podido determinar el valor total del material sustraído. Como consecuencia de los robos, algunos vecinos sufrieron afectaciones en el suministro de agua durante varios días.
En una de las comunidades, el investigado llegó a acceder en dos ocasiones y fue sorprendido por algunos vecinos cuando se encontraba escondido en uno de los cuartos del edificio. El hombre huyó y dejó una bolsa con herramientas presuntamente utilizadas para cometer los robos.
Mismo modus operandi
La investigación permitió constatar que el detenido había vendido el cobre sustraído a diversas empresas de chatarra desde principios de año. Los agentes han podido acreditar más de 42 operaciones de venta gracias a diferentes facturas, con las que habría obtenido un beneficio económico de unos 3.000 euros.
Las imágenes de las cámaras de videovigilancia de algunas de las fincas y el reconocimiento efectuado por las víctimas permitieron identificar al autor de los hechos sin ningún género de duda. El detenido acumula antecedentes por robos.
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