Catalunya registra más de un tiroteo a la semana: la mayoría son de narcos que buscan "marcar territorio"

Hace un par de semanas, el jefe de la Comisaría General de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra, el comisario Ramon Chacon, alertaba sobre la "banalización" del uso de las armas de fuego en Catalunya principalmente asociadas con bandas dedicadas al narcotráfico de la marihuana. El incremento de las plantaciones y la distribución hace que estas organizaciones se armen para evitar asaltos, aunque también hay quien ataca a otras para robarles droga.

Sin embargo, la mayoría de los tiroteos son "intimidatorios" para "marcar territorio", como aseguraba el comisario Chacon. Se trata de tiros al aire o contra fachadas para alertar a otros grupos delincuenciales del poder de cada banda. Este incremento de los tiroteos no se traducía en más muertes, aunque el responsable de la Comisaría General de Investigación Criminal también alertaba de que podían resultar heridos inocentes, tal y como finalmente pasó este domingo por la noche, cuando una niña de 10 años recibió, de rebote, el impacto de una bala en Badalona en un ajuste de cuentas por el control de narcopisos en el barrio de Sant Roc.

En lo que va de 2026 se han producido una treintena de tiroteos en Catalunya

Los Mossos d'Esquadra tienen constancia de 93 tiroteos en 2025, casi un 35% más que los 69 registrados en 2024. Pueden existir muchos más, pero habitualmente no se denuncian al ser entre grupos criminales. La tendencia sigue este 2026, ya que hasta principios de junio se registraron una treintena de tiroteos en Catalunya, más de uno a la semana de media.

Los tres últimos se han producido este pasado fin de semana. Uno en Badalona, con la menor herida, otro en L'Hospitalet de Llobregat, con un hombre lesionado en un brazo que fue trasladado al hospital de Bellvitge, y el tercero en un narcoasalto en una plantación de marihuana en Tordera, según adelantó 'El Caso', con un herido por arma de fuego y dos detenidos por los Mossos. A los tres les pillaron en un coche que circulaba por la C-66 en Celrà (Gironès).

El año pasado hubo siete muertos y 29 heridos por arma de fuego en Catalunya. En lo que llevamos de 2026 se han producido cuatro, todos relacionados con el narcotráfico: tres de ellos por ajustes de cuentas entre productores locales de marihuana y el otro por la guerra que tienen a nivel global dos clanes montenegrinos. Los detenidos por Mossos por tener o usar armas de fuego también se incrementaron un 18% en 2025 respecto al año anterior.

Problema metropolitano

Aunque plantaciones de marihuana se encuentran en casi toda Catalunya, en su mayoría en locales o naves industriales, los tiroteos se centran principalmente en Barcelona y su área metropolitana. De los 93 registrados el año pasado, 69 fueron dentro de estas zonas, en las que suelen residir los principales cabecillas de estos grupos organizados dedicados al narcotráfico.

Por eso, los Mossos han intensificado los controles de armas, tanto las de fuego como las blancas, para impedir esta escalada de violencia, pese a que alertan de que las bandas cada vez disponen de más pistolas. Los investigadores han localizado algunos grupos que trafican con armas de fuego a cambio de marihuana y también han detectado como delincuentes comunes han decidido armarse, pese a que no suelen llevar encima estas pistolas.

Pocas armas de guerra

En declaraciones en Catalunya Ràdio, Chacon aseguró que en Catalunya "no existe un gran tráfico de armas de fuego" pero sí un "goteo", por lo que han centrado muchas operaciones en acabar con estos grupos organizados que suelen abastecer el mercado negro.

Fuentes de Mossos insisten en que estos criminales no se pasean con armas de fuego y que únicamente las sacan cuando tienen un problema con otro grupo, como cuando van a exhibir su poder con tiros al aire, o cuando cometen un delito como un secuestro relacionado por una deuda por drogas o un narcoasalto.

También destacan que no hay más armas de guerra, como los fusiles o subfusiles, que hace un par de años mostraban ostentosamente algunos grupos o sirvió para el crimen de Font de la Pólvora, en Girona. Algunas de estas armas de fuego se usaron en las guerras de los Balcanes y uno de los temores de los agentes es que, tras el conflicto de Ucrania, muchas armas engrosen la red clandestina para delincuentes.

En este sentido, hace unas semanas una patrulla que hacía un control policial en una área de descanso de la AP7 en Figueres descubrió un coche cargado con 12 armas largas tipo subfusil, que podrían ser modelo AK-47, consideradas armas de guerra, pese a que estaban en malas condiciones. Iban en el maletero de un Porsche Cayenne con matrícula francesa y el conductor, al detectar a los agentes, salió corriendo para escapar en otro vehículo Citroen que estaba en la misma área.

Lo más habitual en las operaciones que hacen contra el narcotráfico los Mossos es requisar pistolas o escopetas, principalmente, así como algunas armas simuladas. Además, los agentes hacen un importante trabajo de inspección de las vainas que encuentran en escenarios de tiroteos y que pueden llevarlos a descubrir si un arma ha sido usada en algún otro escenario criminal. En este sentido, Chacon pedía un acuerdo con otras policías internacionales para unificar base de datos que permita el rastreo de estas armas por las vainas.

Los Mossos también recuerdan que "los riesgos vinculados al tráfico de la marihuana son muy altos", ya que se trata de bandas organizadas muy peligrosas que usan armas de fuego tanto para defenderse de narcoasaltos como para robar droga a otros grupos, además de marcar territorio con disparos al aire.