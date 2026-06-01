Sentencia pionera: cárcel para un constructor de Salou por el accidente mortal que sufrió un camionero al estallar una rueda en mal estado

Sentencia pionera. El Juzgado Penal número 3 de Terrassa ha condenado a dos años y medio de prisión a B.L.C., dueño de una empresa de construcción y excavadoras de Salou por la muerte de un camionero que trabajaba para esta empresa el 3 de julio de 2020, en un accidente de tráfico en la A2, a la altura de Castellbisbal. La jueza considera que es responsable de un delito contra los derechos de los trabajadores junto a otro de homicidio por imprudencia al hacer circular a la víctima en un camión con remolque que tenía los neumáticos desgastados y en mal estado de conservación.

La víctima, de 41 años cuando falleció, estaba casado y tenía dos hijos menores. El 3 de julio de 2020 circulaba por la A2 con el camión cuando sufrió el reventón de la rueda delantera izquierda, lo que provocó la pérdida de control del vehículo. Murió en el acto tras chocar contra el separador de seguridad de la autopista y con un panel informativo.

El tribunal señala que varios neumáticos del vehículo estaban en mal estado de conservación y que la rueda que explotó estaba "totalmente desgastada, por debajo de los límites legalmente establecidos, goma endurecida y con profundidad irregular". Por eso, la sentencia cree que el dueño de la constructora había "incumplido" con "su deber de velar por la seguridad de sus trabajadores" y no garantizó los adecuados equipos para sus empleados.

El juzgado también ha condenado, a un año de prisión cada uno, al administrador y al jefe de taller de una empresa de reparaciones mecánicas que se encargaba del mantenimiento de los neumáticos de los vehículos de la constructora. La sentencia considera que estos procesados, tras una conversación con el dueño de la constructora, "decidieron colocar un neumático usado que no estaba en condiciones para circular" en el camión, lo que fue la causa del reventón que acabó en siniestro mortal.

Otro responsable de la empresa de construcción que fue juzgado en este procedimiento quedó absuelto después de constatarse que no tuvo ninguna participación en la negligencia mortal. La sentencia también impone a los condenados que indemnicen con unos 493.000 euros a la familia de la víctima, llevándose la mayor parte su viuda y sus hijos menores. De esta cantidad se hará responsable la compañía de seguros que tenía contratada una póliza de responsabilidad civil con la empresa de neumáticos. Tras el accidente mortal, la aseguradora del camión siniestrado abonó 6.000 euros a la esposa del conductor por su muerte.

Investigación policial

Este procedimiento llegó a juicio tras una exhaustiva investigación de la División de Tráfico de los Mossos d'Esquadra de la Región Metropolitana Sur, que indagaron en las causas del accidente, así como de la Fiscalía especializada en delitos de Tráfico de Barcelona, que pedía pena de cárcel contra el empresario por su mala praxis al decidir poner ruedas en mal estado por ahorrarse costes, lo que generó un riesgo para sus empleados.

"Dichas deficiencias en las ruedas eran claramente perceptibles por cualquier persona que observara el vehículo", remarcó la fiscal en su escrito y apuntaba a que el dueño de la constructora era "perfectamente consciente de que la víctima conducía dicho vehículo con esas deficiencias y de que ello podía provocar en cualquier momento un accidente de circulación". Además, remarca el Ministerio Público que el condenado "obligaba" a los trabajadores a conducir con ruedas en un "estado desastroso" y que había despedido a otro empleado por negarse a circular con un camión con los neumáticos "que podían comprometer seriamente su integridad física". La víctima del accidente ocupó el puesto en la empresa de este trabajador despedido.

En el juicio, el responsable de la investigación de los Mossos señaló que "las ruedas estaban en muy mal estado" y que si hubiera visto "un vehículo circular en esas circunstancias no le habría dejado circular". Los agentes hicieron una inspección de la empresa constructora y vieron "que algunos vehículos no habían pasado la ITV" por algunas deficiencias.

Tras escuchar en el juicio la declaración como testigos de varios empleados y extrabajadores de la empresa constructora así como a los procesados y examinar los informes técnicos sobre el siniestro, la jueza concluye que "ha quedado acreditado que el accidente fue causado por el mal estado del neumático delantero izquierdo direccional" del camión y que el responsable del siniestro fue B.L.C. "por ser quien debía proteger y garantizar que el conductor dispusiera de todos los elementos necesarios para realizar el trabajo encomendado con todas las garantías". También condena a los representantes del taller de ruedas procesados "por instalar unos neumáticos usados y en malas condiciones, a sabiendas de que no eran adecuados para ser instalados en la dirección del vehículo".