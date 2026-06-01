Golpe al 'top manta': tres detenidos en Terrassa por vender ropa y calzado falso valorado en 2,3 millones de euros

La operación Prembambas, realizada conjuntamente entre la Guardia Civil y la Policía Municipal de Terrassa, ha permitido requisar 2.345 artículos falsificados valorados en más de 2,3 millones de euros en esta localidad. Los agentes detuvieron a tres personas, de origen senegalés, por los delitos contra la propiedad industrial, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales y se investigó a otros tres sospechosos. En la operación, realizada el pasado 20 de mayo, se hicieron registros en dos viviendas, varios vehículos y tres trasteros.

La investigación se inició tras varias denuncias de ciudadanos de Terrassa, que alertaron del trasiego constante de personas en uno de los domicilios investigados, donde se descargaban cajas a diario y se realizaban ventas a pie de calle. A partir de esta información, los agentes investigaron e hicieron la operación para intervenir los productos falsificados, principalmente zapatillas de deportivas de marcas muy conocidas.

Junto a los 2.345 artículos fraudulentos, los agentes localizaron 12.130 euros en efectivo y numeroso material destinado al montaje de productos falsificados. Entre los efectos intervenidos figuran 5 teléfonos, 4 ordenadores portátiles, 1.099 pares de zapatillas, 70 bolsos, 6 relojes, 53 prendas de vestir, una cartera, 227 gafas, 18 plantillas deportivas, una pistola de balines, 57 bolsas de calcetines y 800 chapas de diferentes marcas. La Policía Municipal de Terrassa prestó apoyo en labores de seguridad del tráfico en la zona donde se desarrollaron los registros.

Además, los agentes trasladaron en grúa hasta un depósito municipal de Barberà del Vallès los vehículos intervenidos, que también habían sido inspeccionados y en los que se localizó material falsificado. Uno de ellos fue sancionado por no tener seguro obligatorio en vigor.

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El 25 de mayo, la Guardia Civil tomó declaración como investigadas a tres ciudadanas senegalesas de 51, 22 y 21 años, por su presunta participación en este posible fraude, ya que convivían con los detenidos en los domicilios y presuntamente habían participado en las ventas. Los tres detenidos, de nacionalidad senegalesa y 53, 30 y 23 años, pasaron a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 4 de Terrassa.