Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caballos Juez PeinadoDisturbios ChampionsElecciones ColombiaLuis EnriqueGuerra IránFestivales músicaKelly CurtisProfesores
instagramlinkedin

Incendio

Muere un hombre de 75 años en el incendio de una vivienda en Málaga

El suceso, que tuvo lugar en la localidad de Casabermeja, se produjo en una casa de dos plantas sobre las 18.00 horas este sábado

Archivo - Imagen de un vehículo de bomberos,

Archivo - Imagen de un vehículo de bomberos, / JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

Redacción

MÁLAGA
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un hombre de 75 años de edad ha fallecido en el incendio de una vivienda registrado este pasado sábado en la localidad malagueña de Casabermeja, en Málaga.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el suceso se produjo en una vivienda de un diseminado ubicado en el paraje Los Portales sobre las 18.00 horas, cuando el centro de coordinación recibió el aviso de vecinos que alertaron que había una casa de dos plantas en llamas.

La víctima estaba bajo el techo colapsado

Al lugar acudieron dotaciones de Bomberos del Consorcio Provincial de Málaga de los parques de Colmenar y Antequera para proceder a la extinción del inmueble. Al acceder, tras colapsar el techo, hallaron a la víctima en el interior fallecida.

Noticias relacionadas

En el siniestro intervinieron también efectivos de Guardia Civil y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Profesores y Educació firman 'in extremis' un acuerdo que incluye un aumento de 450 euros mensuales
  2. Alegría para miles de conductores en España: se libran de la ITV si su coche figura en esta lista
  3. Un estudio del Hospital del Mar detalla numerosas enfermedades físicas relacionadas con traumas infantiles
  4. Claves | Estos son los detalles del acuerdo que convierte a los maestros catalanes en los 'mejor pagados de España
  5. El sindicato mayoritario Ustec suspende la huelga hasta el jueves mientras los maestros votan el acuerdo con Educació
  6. Los mensajes del actor Luis Lorenzo: 'La idea es sacar 10.000, porque le queda poco a la anciana
  7. La esclerosis múltiple silenciosa que avanza sin brotes y afecta a un 15% de pacientes: 'Es el gran reto de la investigación
  8. La droga 'flakka' irrumpe en España con efectos devastadores y redes de narcos sofisticadas

Muere un hombre de 75 años en el incendio de una vivienda en Málaga

Muere un hombre de 75 años en el incendio de una vivienda en Málaga

Absuelto de violar a una menor de 14 años por la ‘cláusula Romeo y Julieta’

Absuelto de violar a una menor de 14 años por la ‘cláusula Romeo y Julieta’

La tía de Arancha y Luis Lorenzo, a su cuidadora: "Me tienen secuestrada. No me dejan irme a Asturias"

La tía de Arancha y Luis Lorenzo, a su cuidadora: "Me tienen secuestrada. No me dejan irme a Asturias"

Investigan la muerte de un hombre en Murcia: la puerta de su casa estaba abierta y el cadáver se encontraba en el suelo

Investigan la muerte de un hombre en Murcia: la puerta de su casa estaba abierta y el cadáver se encontraba en el suelo

Medio centenar de jubilados de Castellón se quedan bloqueados en Lloret de Mar con el Imserso: "Aún estamos esperando a que nos vengan a buscar"

Medio centenar de jubilados de Castellón se quedan bloqueados en Lloret de Mar con el Imserso: "Aún estamos esperando a que nos vengan a buscar"

Muere un copiloto y el piloto herido muy grave en el Rallye de la Cerámica en Castellón

Muere un copiloto y el piloto herido muy grave en el Rallye de la Cerámica en Castellón

Vídeo: Actuación de los bomberos en el trágico accidente del Rallye en Castellón en el que falleció el copiloto

Una mujer muere ahogada en la playa de Ponent de Salou