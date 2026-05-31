Dos heridas al hundirse una terraza en Girona y caer al local de abajo

Dos personas han resultado heridas este domingo por la tarde al hundirse la terraza de la primera planta de un edificio plurifamiliar de la calle Campcardós de Girona. Según han informado los Bombers de la Generalitat, el aviso se recibió a las 19.28 horas y los dos afectados, que se encontraban en la terraza, han caído a la planta inferior, donde hay un local. El Sistema d’Emergències Mèdiques los ha atendido en el lugar de los hechos y han trasladado a dos mujeres -una en estado grave- al Hospital Trueta de Girona

Los Bombers han desplazado cuatro dotaciones y han revisado el inmueble junto con el arquitecto municipal. Después de la inspección, se ha restringido el acceso a la zona afectada, una terraza de unos dos por dos metros situada en esta planta.

La familia, realojada

Como medida preventiva, también se ha desalojado a la familia que vive en el piso de la misma planta. Según los Bombers, esta familia será realojada. La restricción afecta al espacio de la terraza, mientras los técnicos mantienen las medidas de seguridad en la zona.

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De momento no ha trascendido la causa exacta del hundimiento. A última hora de la noche, la calle continuaba acordonada y se mantenían controles de acceso a la zona. Solo se dejaba pasar a los vecinos, mientras seguía restringido el paso al resto de personas.