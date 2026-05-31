Un herido con un disparo en el brazo en un tiroteo en Hospitalet de Llobregat

Un hombre ha resultado herido por un disparo en el brazo en un tiroteo en Hospitalet de Llobregat, según adelantó 'ElCaso.cat' y han confirmado los Mossos d'Esquadra. Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del sábado en los bloques Florida. Tras recibir el aviso del tiroteo, los Mossos d'Esquadra y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) localizaron a una persona herida en la calle, que fue trasladada al hospital. Por el momento no hay detenidos.