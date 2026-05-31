En Nou Barris
Detenida una mujer acusada de robar 920 euros de una parroquia de Barcelona que debían sufragar excursiones infantiles
Los sospechosos, que se hicieron pasar por personas necesitadas, hicieron salir al párroco de su despacho y robaron el dinero aprovechando su distracción
Los Mossos d'Esquadra han detenido a una mujer de 26 años como presunta autora de un hurto de 920 euros de una parroquia de Nou Barris, en Barcelona, que debían servir para pagar las excursiones de unos niños.
Como detalla la policía este domingo en un comunicado, los hechos ocurrieron el pasado 15 de abril a las 20.00 horas, cuando el rector de la parroquia -que custodiaba el dinero- atendió a un hombre y una mujer que se hicieron pasar por personas necesitadas. Los sospechosos hicieron salir a la víctima de su despacho y, aprovechando su distracción, robaron el dinero.
Los Mossos detuvieron a la mujer, que llevaba el móvil del cura encima, el pasado 28 de mayo. No se descartan nuevos arrestos, dado que la investigación continúa en marcha.
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