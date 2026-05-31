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Accidente
Cae por un desnivel de cuatro metros después de ser atropellado en Sant Fruitós de Bages
La persona había atrapada entre unos matorrales
Núria León
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Una persona ha resultado herida este domingo por la mañana al caer por un desnivel después de ser atropellada en Sant Fruitós de Bages. Según han informado los Bombers de la Generalitat, el aviso se recibió alrededor de las 7.25 h y hasta tres dotaciones se desplazaron al lugar del accidente.
Según las primeras informaciones, la víctima cayó por un desnivel de unos cuatro metros en el Polígono de El Grau a raíz del atropello y quedó atrapada entre unos matorrales. No ha trascendido la gravedad de las heridas.
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