Los Bombers trabajan en un incendio de vegetación en Vilallonga del Camp (Tarragona)

Los Bombers de la Generalitat trabajan este domingo en un incendio de vegetación en Vilallonga del Camp (Tarragona), donde ha quemado una caseta de madera, vegetación y material diverso de una finca sin cultivar, por lo que han desplazado 8 dotaciones y un helicóptero.

Según ha informado el cuerpo vía 'X' se ha recibido el aviso por este fuego a las 12.32 horas y, tras la actuación de los bomberos el flanco izquierdo no progresa, el primer tercio del flanco derecho y la cola están anclados al camino y continúan activos el resto del flanco derecho y la parte delantera.

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Los efectivos continúan remojando la zona afectada con 5 dotaciones y a 1,5 kilómetros de este incendio se ha detectado una nueva columna de humo, donde se han derivado el helicóptero y diversas dotaciones terrestres que han dado el fuego por estabilizado.