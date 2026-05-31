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Incendios forestales

Los Bombers trabajan en un incendio de vegetación en Vilallonga del Camp (Tarragona)

El cuerpo ha desplazado 8 dotaciones y un helicóptero a la zona

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Incendio de una caseta de madera y vegetación en la zona del Rourell, en Vilallonga del Camp (Tarragonès)

Incendio de una caseta de madera y vegetación en la zona del Rourell, en Vilallonga del Camp (Tarragonès) / Bombers

Europa Press

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Los Bombers de la Generalitat trabajan este domingo en un incendio de vegetación en Vilallonga del Camp (Tarragona), donde ha quemado una caseta de madera, vegetación y material diverso de una finca sin cultivar, por lo que han desplazado 8 dotaciones y un helicóptero.

Según ha informado el cuerpo vía 'X' se ha recibido el aviso por este fuego a las 12.32 horas y, tras la actuación de los bomberos el flanco izquierdo no progresa, el primer tercio del flanco derecho y la cola están anclados al camino y continúan activos el resto del flanco derecho y la parte delantera.

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Los efectivos continúan remojando la zona afectada con 5 dotaciones y a 1,5 kilómetros de este incendio se ha detectado una nueva columna de humo, donde se han derivado el helicóptero y diversas dotaciones terrestres que han dado el fuego por estabilizado.

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