Una mujer muere ahogada en la playa de Ponent de Salou

Una mujer murió ahogada este viernes mientras se bañaba en la playa de Ponent de Salou, según ha informado 'El Caso' y ha confirmado la ACN. Los servicios de emergencia recibieron la alerta a las 16:51 h. La primera ambulancia llegó seis minutos después al lugar de los hechos.

En total, acudieron dos vehículos medicalizados. La mujer, de 87 años, tenía nacionalidad italiana. El cuerpo fue localizado flotando a la deriva por una bañista que dio el aviso y fue identificada gracias a una vecina de la localidad que la conocía. La mujer tenía por costumbre salir a nadar todas las tardes.

Noticias relacionadas

Aunque intentaron realizarle maniobras de reanimación, no fue posible salvarle la vida. El ahogamiento se produjo antes del inicio oficial de la temporada de baño, que comenzará el 1 de junio.