Medio centenar de jubilados de Castellón se quedan bloqueados en Lloret de Mar con el Imserso: "Aún estamos esperando a que nos vengan a buscar"

Un grupo de 51 jubilados de la provincia de Castellón se quedó el viernes por la tarde bloqueado en en la localidad catalana de Lloret de Mar. Según ha contado una de las propias personas afectadas a Mediterráneo, del grupo Prensa Ibérica, un autobús debería haber pasado a por ellos a las 15 horas, pero a las 18.30 aún no había pasado nadie a por ellos.

"Aún estamos esperando a que nos vengan a buscar", indicó este hombre, que como todos los demás se encontraba de viaje del Imserso en Lloret. Al ir a regresar a Castellón es cuando surgió el problema. Los afectados se encontraban en el lobby del hotel a la espera de que un bus pasase a por ellos.

La incertidumbre reinó durante la tarde, porque "ha habido una descoordinación, no se sabe si del Imserso o de la empresa de autobuses". "No sabemos por qué", destacó el afectado.

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Sin embargo, ya se han podido comunicar con los responsables del programa que les han indicado que un autobús está en camino y los recogerá. Pudieron llegar a Castellón "sobre las 23.00 o 23.30", ha indicado la persona que ha explicado los hechos a este diario.