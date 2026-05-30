Bombers trabaja en un incendio de vegetación forestal en Barberà de la Conca (Tarragona)

Bombers de la Generalitat trabaja este sábado en extinguir un incendio de vegetación forestal en Barberà de la Conca (Tarragona), tras recibir un aviso a las 11.34 horas.

Han desplazado hasta el lugar de los hechos 7 camiones, entre los cuales efectivos del Grupo de actuaciones forestales (Graf), 1 helicóptero y 2 avionetas, informa Bombers en un apunte en X.

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La prioridad es cortar la progresión del flanco derecho, que es por donde tendría "más potencial", así como trabajar en los focos secundarios fuera del perímetro.