Agresión entre asistentes en el festival neonazi que se celebra en Santa Susanna

La Policía Local de Calella ha intervenido esta pasada madrugada por una agresión entre asistentes del festival neonazi Chaos in the Sun, que se celebra en una finca privada de Santa Susanna, según ha informado Ràdio Calella Televisió. Dado que parte de los asistentes del festival se aloja estos días en Calella, la agresión se produjo sobre las 00:25 horas de la madrugada en la calle Jovara del municipio.

La Policía Local se desplazó con almenos dos patrullas y la víctima, que finalmente no habría presentado denuncia, requirió asistencia médica.

El festival 'Chaos in the sun', que reúne a grupos musicales de extrema derecha procedentes principalmente del Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Bélgica, Alemania y Francia, arrancó el viernes y acabará este sábado, celebrado en el municipio costero por cuarto año consecutivo.

Dispositivo de los Mossos

Los Mossos d'Esquadra activaron desde este viernes un dispositivo con agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USC) para evitar cualquier delito de odio en la vía pública cometido por los participantes de un festival de ideología de ultraderecha, que se celebra en Santa Susanna (Barcelona) hasta este sábado.

Según explican fuentes del cuerpo, el dispositivo se mantiene en la vía pública porque, al celebrarse en una finca privada, tan solo tienen competencias fuera de esta.

En este sentido, los Mossos trabajarán para "preservar los derechos fundamentales" en el espacio público, así como la seguridad y la convivencia en el municipio, que acoge este festival desde hace años.

Denuncia de la CUP

La CUP presentó este jueves una denuncia en los Mossos d'Esquadra contra este "festival nazi" al considerar que ni el consistorio, ni las consellerias de Territorio e Interior han actuado a pesar de conocer que el evento no dispone de los permisos necesarios.

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El diputado Dani Cornellà ha expresado la "indignación" de la CUP tras ver una permisividad intolerable con los discursos de odio y la exaltación fascista, según él.