Dos transportistas detenidos en Salt y Figueres por robar gasóleo de camiones aparcados en la AP-7

Los Mossos d’Esquadra han detenido este viernes de madrugada a dos camioneros, de 38 y 49 años, acusados de robar gasóleo del depósito de otros camiones estacionados en áreas de descanso de la AP-7. Las dos detenciones se han producido en actuaciones diferentes, en Figueres y Salt, y los arrestados están investigados por delitos de hurto y daños.

El primer caso tuvo lugar hacia las dos de la madrugada en el área de descanso situada en el kilómetro 24 de la AP-7, en sentido sur, en el término de Figueres. Una patrulla recibió el aviso de que un camionero estaba sustrayendo gasóleo de otro vehículo.

Rompe el cepo inmovilizador

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron un camión con un agujero en el depósito. El rastro del combustible los condujo hasta otro camión estacionado, en ese momento sin ocupante visible. Cerca del vehículo, en una zona de matorrales, había dos garrafas de 25 litros llenas de gasóleo y una manguera.

Los Mossos no localizaron inicialmente al presunto autor e inmovilizaron su camión para evitar que huyera. La víctima dormía dentro de la cabina y, una vez alertada por los agentes, comprobó que le faltaban unos 300 litros de gasóleo.

Hacia las cinco de la madrugada, la policía supo que el sospechoso había conseguido marcharse rompiendo el cepo del vehículo inmovilizado. Una patrulla lo localizó circulando por la AP-7 en sentido sur, en el kilómetro 51, ya en el término municipal de Salt, donde lo detuvo. Se trata de un hombre de 49 años.

Intenta esconderse

El segundo caso tuvo lugar hacia las tres y cuarto de la madrugada en el área de descanso del kilómetro 68 de la AP-7, en el municipio de Aiguaviva. Una patrulla de paisano, que participaba en un dispositivo de vigilancia para prevenir robos en la autopista, vio a una persona escondida detrás de un vehículo.

El hombre huyó al verse descubierto, pero otra patrulla lo encontró agachado entre las zarzas. Llevaba guantes de látex, unas tijeras y una linterna.

Los agentes comprobaron que del depósito del camión afectado salía una manguera que llegaba hasta otro camión estacionado justo delante. En el interior de este segundo vehículo encontraron un taladro, una caja de guantes como los que llevaba el sospechoso y un tubo similar al que conectaba los depósitos de los dos camiones.

La víctima también dormía en la cabina del vehículo y confirmó a los agentes que le habían sustraído unos 300 litros de gasóleo.

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Los dos detenidos, que tienen antecedentes, han pasado a disposición de los juzgados de instrucción en funciones de guardia de Figueres y Girona.