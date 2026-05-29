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Los Mossos buscan a los ladrones que han empotrado un coche contra la tienda Dolce & Gabbana de Barcelona

La policía sospecha que se trata de una banda especializada en robos con violencia en tiendas de lujo

Asaltadas las tiendas de G-Star, Tommy Hilfiger y Dolce Gabbana en el paseo de Gràcia

Tiendas de lujo en el paseo de Gràcia

Tiendas de lujo en el paseo de Gràcia / JORDI COTRINA / EPC

Germán González

Germán González

Barcelona
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Poco antes de las seis de la madrugada un grupo de ladrones ha empotrado un coche contra la tienda Dolce & Gabbana del paseo de Gràcia de Barcelona y se han llevado objetos de lujo del local mientras sonaban las alarmas. Una patrulla de Mossos d'Esquadra ha llegado poco después pero no ha encontrado rastro de los ladrones, por eso han iniciado una investigación para encontrarlos. La policía científica ha estado toda la mañana de este viernes en la tienda buscando evidencias.

Los agentes también revisan las cámaras de seguridad de la tienda y otras cercanas para tratar de identificar a los sospechosos, aunque iban con la cara tapada, lo que demostraría que se trata de profesionales. Este local de Dolce & Gabbana ya fue asaltado hace seis años con el mismo método.

Fuentes policiales han explicado a este medio que se trataría de una banda de ladrones violentos especializados en robar un vehículo y empotrarlo contra una tienda de objetos de lujo, principalmente de ropa y complementos, acaparar todo lo posible y luego escapar en otro coche preparado más potente. Este segundo vehículo también sería robado y los ladrones suelen deshacerse de estos coches en zonas alejadas.

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La policía sospecha que los ladrones, que serían originarios de Europa del Este, actúan en grupos de cuatro personas por el método del empotramiento, siempre de madrugada y en tiendas de lujo que son más accesibles al no tener barreras de protección en la puerta o persiana metálica. Hace unos días se registró un robo similar en otra tienda del distrito de Sarrià-Sant Gervasi y los Mossos investigan para saber si están relacionados

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