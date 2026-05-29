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Incendio en Òrrius en directo: última hora del fuego en la empresa Proquinat en el Maresme

Confinados 600 vecinos de Òrrius por un incendio forestal originado en una industria

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Un incendio en el municipio de Òrrius (Maresme) ha arrassado una industria de parafina de la localidad y se ha propagado por una zona de vegetación aledaña aunque sin extenderse más de media hectárea. Protecció Civil envió una alerta a los móviles el jueves por la tarde para pedir el confinamiento de la población y pidió a los ciudadanos que no salieran a la calle y que cerrasen puertas y ventanas. Los Bomberos optaron por dejar que quemara el material para no enviar más parafina a la riera.

Abrimos un hilo informativo con la última hora del fuego.

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