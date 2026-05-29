Incendio en Òrrius en directo: última hora del fuego en la empresa Proquinat en el Maresme

Un incendio en el municipio de Òrrius (Maresme) ha arrassado una industria de parafina de la localidad y se ha propagado por una zona de vegetación aledaña aunque sin extenderse más de media hectárea. Protecció Civil envió una alerta a los móviles el jueves por la tarde para pedir el confinamiento de la población y pidió a los ciudadanos que no salieran a la calle y que cerrasen puertas y ventanas. Los Bomberos optaron por dejar que quemara el material para no enviar más parafina a la riera.

Abrimos un hilo informativo con la última hora del fuego.

Humo aún es visible Aunque el incendio está controlado tanto en la parte forestal como en la que afecta a la industria de parafina, aún puede verse una columna de humo en el lugar del fuego. No obstante, los servicios de extinción consideran que se puede dar por levantado el confinamiento dado que no entraña riesgo para la población.

Confinamiento levantado vía Es Alert Hacia las 07.30 horas de este viernes por la mañana Protecció Civil ha enviado un mensaje a los móviles de la zona de Òrrius y alrededores en los que ha comunicado a la población que el confinamiento por el incendio de la industria de parafina queda levantado.

Fuego controlado Los bomberos han dado por controlado el incendio esta viernes por la mañana, tanto la parte forestal como la que afectaba a la industria de parafina.

La parafina se ha solidificado antes de llegar a la riera El vertido de parafina hacia la riera de Riudemeia, con una afectación de 450 metros lineales, según los Agents Rurals, se ha solidificado y ya no propaga, que era el principal temor de los equipos de emergencia.

Los Bomberos no tienen claro si el fuego se originó en la empresa o en la vegetación cercana El jefe de intervención de Bomberos, el subinspector Josep Manel Escudero, que ha reconocido desconocer por ahora si el fuego se ha originado en la nave industrial, o ha sido primero de vegetación y posteriormente ha saltado a esta. Escudero ha dicho que no se ha producido ningún daño personal ni en ninguna edificación, y que los 16 trabajadores de la industria han podido salir por su propio pie en estado leve antes de la propagación del fuego.

El confinamiento se mantiene porque la columna de humo es tóxica Los Bomberos llaman a la población de Òrrius a mantenerse confinada y a no abrir las ventanas porque la columna de humo que desprende la combustión de las 500 toneladas de parafina acumuladas en la empresa Proquinat es altamente tóxica.

Los Bomberos optan por dejar que queme la parafina Los Bomberos han dado ya por controlado el fuego vegetal que quemaba próximo a la industria de parafina que sigue ardiendo. Su estrategia ahora es dejar que el material siga ardiendo para evitar que más parafina llegue a la riera, puesto que es un material que se vuelve líquido con el calor. Esto mantendrá la columna de humo denso, pero evitará una mayor afectación al medio ambiente, según ha declarado un portavoz de Bombers. La industria acumulaba unas 500 toneladas de parafinas, según Bombers.

El ayuntamiento habilita un centro cívico para los desalojados El Ayuntamiento de Òrrius ha puesto a disposición de los vecinos desalojados el centro cívico Can Mestres para que se puedan quedar y uno de los bares del pueblo permanecerá abierto para atenderlos. "Todo el mundo se está volcando para ayudarnos y acogernos. Estamos muy agradecidos", ha señalado una de las vecinas desalojadas a ACN.

Los vecinos desalojados no podrán volver a casa hasta de aquí un par de días: “Habrá que tener paciencia” La docena de familias desalojadas por el fuego de Òrrius no podrán volver a casa hasta de aquí un par de días mínimo, a pesar de que los Bomberos les han asegurado que el fuego está controlado y que sus casas no corren peligro. Se trata de la gente que vive en las siete masías que hay cerca de la fábrica de ceras y parafinas que quema desde las 12.30 del mediodía.