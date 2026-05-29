Sucesos
Dos detenidos por intentar atracar una joyería de Roda de Ter a punta de pistola
Los asaltantes escaparon después de que una clienta pidiera ayuda
Detenidos dos ladrones disfrazados de mujer en un robo en una joyería de Sarrià-Sant Gervasi
Los Mossos d’Esquadra de la Unidad de Investigación de la comisaría de Vic detuvieron el pasado 27 de mayo a dos hombres, de 18 y 24 años, como presuntos autores de un intento de robo con violencia e intimidación en una joyería de Roda de Ter (Osona).
Los hechos sucedieron el 27 de abril, hacia las seis y media de la tarde, cuando los dos sospechosos presuntamente entraron en el establecimiento y amenazaron con un arma de fuego a la propietaria de la tienda y a una clienta.
Mientras los atracadores accedían detrás del mostrador, la clienta pudo salir del establecimiento y pedir ayuda. Ante los gritos de alerta. Por eso los ladrones huyeron rápidamente sin llegar a robar nada.
Durante la investigación, los Mossos pudieron identificar a los dos presuntos autores, que fueron localizados y detenidos este miércoles en Vic y Manlleu. Los detenidos pasarán en las próximas horas a disposición judicial acusados de un delito de robo con violencia e intimidación.
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