Desmantelada una trama de explotación sexual a una menor tutelada en Lanzarote

La Policía Nacional ha desarticulado en Lanzarote una presunta trama vinculada a la explotación sexual de una menor tutelada que permaneció desaparecida durante varios meses tras abandonar un centro de protección de menores en Arrecife.

La operación, desarrollada por agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), culminó a mediados del pasado mes de mayo con la detención de tres personas investigadas por supuestos delitos de inducción al abandono del domicilio de menor, inducción a la prostitución y agresión sexual.

La investigación se inició en enero de 2025 después de que una menor de 14 años desapareciera de un centro tutelado de la capital lanzaroteña.

Un agente de la Policía Nacional en una imagen de archivo. / E. P.

La menor fue localizada meses después en Puerto del Carmen

Según informó la Policía Nacional, la adolescente permaneció en paradero desconocido durante varios meses hasta que finalmente fue localizada en Puerto del Carmen (municipio de Tías) por agentes especializados de la UFAM.

Tras ser encontrada, la menor manifestó a los policías que tenía miedo y expresó sospechas de estar embarazada. Además, relató haber mantenido relaciones sexuales con personas adultas a cambio de dinero y otros objetos. También trasladó a los agentes su intención de abandonar la isla.

La Policía Nacional detuvo a tres personas por presuntos delitos de inducción al abandono de domicilio de menor, inducción a la prostitución y agresión sexual

Ante esta situación, los efectivos policiales trasladaron inmediatamente a la menor a un centro hospitalario para realizar una valoración médica y comprobar su estado de salud.

Una vivienda ocupada en Puerto del Carmen

La investigación permitió determinar que la menor había estado viviendo en una vivienda ocupada en Puerto del Carmen junto a varias personas.

Según las pesquisas policiales, algunas de esas personas también habrían ocupado otros inmuebles de la misma urbanización.

Los agentes comprobaron además que la menor dormía junto a una mujer de 57 años, que fue detenida posteriormente como presunta autora de un delito de inducción al abandono del domicilio de menor.

La Policía Nacional considera que la mujer habría facilitado o favorecido la permanencia de la adolescente fuera del sistema de protección de menores.

Análisis de teléfonos móviles

Las diligencias desarrolladas por la UFAM permitieron recopilar indicios que apuntan a que la menor mantuvo relaciones sexuales con varios hombres mayores de edad a cambio de dinero y otros bienes materiales.

Según la Policía, los hechos denunciados por la víctima quedaron respaldados parcialmente por el análisis de los teléfonos móviles intervenidos durante la investigación.

El principal investigado ha ingresado en prisión provisional

Como resultado de las pesquisas, los agentes detuvieron a dos hombres por su presunta implicación en delitos de inducción a la prostitución de menores.

A uno de ellos también se le atribuye un presunto delito de agresión sexual.

Toda la información recopilada fue remitida posteriormente a la autoridad judicial competente.

El juzgado decretó el ingreso en prisión preventiva del principal investigado y acordó medidas cautelares para las otras dos personas detenidas.

Colaboración ciudadana

La Policía Nacional ha aprovechado la difusión de esta operación para recordar que la colaboración ciudadana resulta fundamental en la detección de posibles situaciones delictivas relacionadas con menores o explotación sexual.

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El cuerpo policial señala que cualquier persona puede aportar información de manera confidencial y anónima a través del apartado “Colabora” disponible en su página web oficial.