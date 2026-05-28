Incendio en Òrrius en directo: última hora del fuego en la empresa Proquinat en el Maresme

Protecció Civil ha enviado una alerta a los móviles para pedir el confinamiento de la población del municipio de Òrrius (Maresme) a causa del incendio en una industria que se ha declarado en el municipio y que se ha propagado a masa forestal. En concreto, pide a los ciudadanos que no salgan a la calle y que cierren puertas y ventanas.

Abrimos hilo con la última hora del fuego

Activado el plan Infocat A raíz del fuego, Protecció Civil ha activado la fase de alerta del plan de emergencias Infocat. Protecció Civil ha avisado de que es posible que la alerta se reciba en algunas zonas de la vecina Argentona porque el mensaje se tiene que difundir, también, mediante las antenas de este municipio para asegurar que ES-Alert se recibe en todo el núcleo de Òrrius.

Los Bombers de la Generalitat han informado que la nave está ardiendo "completamente" y que están aplicando una estrategia defensiva desde el exterior, porque existe un peligro de que la cubierta colapse, mientras que el incendio forestal en la zona contigua a la edificación sigue activo. Los bomberos, que trabajan en la extinción del fuego con un total de 21 dotaciones terrestres y cuatro aéreas, han confirmado que todos los trabajadores han podido salir y que no hay ninguna persona afectada por estos hechos.

El SEM ha atendido a cinco personas El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activado cuatro unidades y el equipo conjunto con Bombers de la Generalitat y ha asistido a cinco personas por el incendio que afecta este jueves a mediodía a una nave industrial en Òrrius (Barcelona), si bien todas de ellas han sido dadas de alta 'in situ', ha informado el SEM en un mensaje en 'X'.

Proquinat produce parafinas para medio mundo La empresa que ha sufrido el incendio, Proquinat, es un fabricante de ceras y parafinas que exporta a toda Europa, el norte de África, Turquía y Oriente Medio. Sus materiales se utilizan en velas, adhesivos, la industria cosmética, embalajes, corchos y productos para el suelo.

Los Bomberos aconsejan confinarse Los Bomberos recomiendan a la ciudadanía cerrar puertas y ventanas y no salir a la calle, así como seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades y llamar al 112 en caso de emergencia.

El fuego ha comenzado en el patio de una industria El incendio ha comenzado hacia las 12.40 horas, en el patio de la industria, y ha movilizado a 30 dotaciones terrestres y cinco aéreas de los Bomberos de la Generalitat, después de que el 112 haya recibido más de 200 llamadas alertando del fuego. Las llamas han originado una gran columna de humo negro, al arder la parafina que almacenaba la industria, y se han propagado a la zona forestal cercana.