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Incendio en Òrrius en directo: última hora del fuego en la empresa Proquinat en el Maresme

Un incendio quema el patio de una industria en Òrrius

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Protecció Civil ha enviado una alerta a los móviles para pedir el confinamiento de la población del municipio de Òrrius (Maresme) a causa del incendio en una industria que se ha declarado en el municipio y que se ha propagado a masa forestal. En concreto, pide a los ciudadanos que no salgan a la calle y que cierren puertas y ventanas.

Abrimos hilo con la última hora del fuego

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