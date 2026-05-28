Detenido un corredor de seguros por estafar 73.000 euros a un cliente

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un corredor de seguros de 68 años acusado de estafar 73.000 euros a uno de sus clientes mediante la supuesta contratación de nueve pólizas de inversión y ahorro que, según la investigación, nunca llegaron a existir.

Al arrestado se le imputan los delitos de estafa y falsedad documental. Los agentes sostienen que el investigado habría hecho creer al perjudicado que estaba tramitando diferentes productos financieros vinculados a una aseguradora, cuando en realidad el dinero ingresado por el cliente acababa en una cuenta bancaria de su titularidad.

La investigación se inició después de que la víctima presentara una denuncia ante la Policía Nacional. Según relató a los agentes, había contratado nueve pólizas de ahorro e inversión a través de una conocida correduría de seguros. En un primer momento, el cliente no sospechó ninguna irregularidad, ya que el corredor le facilitaba justificantes mediante formularios con sellos y membretes de la compañía.

Sospechas

Las sospechas surgieron cuando el perjudicado realizó una consulta sobre las pólizas con otro trabajador de la entidad. Este le indicó que los números de los contratos aportados no constaban en la base de datos de la aseguradora, lo que hizo pensar a la víctima que podría haber sido engañada.

Ante esta situación, el cliente solicitó al corredor el rescate inmediato del dinero depositado. Según la denuncia, el investigado comenzó entonces a mostrar una actitud esquiva. Finalmente, y ante la insistencia del perjudicado, habría reconocido que las pólizas formalizadas eran falsas y se comprometió a devolver el dinero.

El detenido llegó a reintegrar 19.000 euros a la víctima y le aseguró que abonaría el resto en un plazo de diez días. Sin embargo, transcurrido ese tiempo y después de una reclamación formal realizada por el abogado del perjudicado, el dinero pendiente no fue devuelto, por lo que el cliente acudió a la Policía Nacional.

Durante las pesquisas, los agentes comprobaron que el investigado habría facilitado al perjudicado un número de cuenta bancaria propio para que realizara los ingresos destinados a formalizar las supuestas pólizas. En total, el perjuicio económico denunciado asciende a 73.000 euros.

Noticias relacionadas

El sospechoso fue localizado y detenido como presunto autor de los delitos de estafa y falsedad documental. Tras la práctica de las diligencias policiales, quedó en libertad y las actuaciones fueron remitidas al juzgado de guardia de Alicante.