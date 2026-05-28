Cuatro detenidos y 150 identificados en una operación contra la multirreincidencia en Sant Martí

Unos 80 agentes de Mossos d'Esquadra, Policía Nacional, Guardia Urbana y Policía Local de Sant Adrià realizaron este miércoles por la noche un dispositivo Kanpai Limit en el distrito de Sant Martí de Barcelona, muy cerca de la frontera con Sant Adrià del Besòs.

El operativo acabó con cuatro detenidos. Uno por parte de Guardia Urbana con una orden de detención pendiente y otros tres, que acumulan 102 antecedentes, por incumplir la ley de Extranjería. Además, hay un investigado, cinco denuncias por llevar drogas encima, otro por tener una arma blanca, tres por infracciones de tráfico y otros tres por incumplir ordenanzas municipales. En total, los agentes identificaron en este dispositivo a 150 personas que acumulan 1.182 detenciones previas.

Este dispositivo Kanpai Límit que se realiza periódicamente en la zona para aumentar la presencia policial en los barrios del Besòs y presionar a los multirreincidentes, intervenir armas blancas, sustancias estupefacientes, o comprobar requisitorias pendientes.

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Los agentes establecieron controles en la superficie y en las paradas de metro de la zona. Por parte de Mossos intervinieron agentes de unidades especializadas como ARRO, seguridad ciudadana, el Grupo Regional de Motos o la ARTU que se encarga de la vigilancia del transporte público. También la Policía Nacional estuvo controlando posibles infracciones de la ley de extranjería.