La 'guerra de cruces' continúa en el Aneto: restituyen otra vez el símbolo tras el último acto vandálico

La cumbre del Aneto, en el Pirineo aragonés, vive desde hace meses una particular 'guerra de cruces' que acaba de sumar un nuevo episodio. Después de que hace unos días la cruz de madera colocada por el francés Mael Le Lagadec apareciera arrancada y tirada en una ladera del Aneto, otros dos montañeros han vuelto a restituir el símbolo en el pico más alto del pirineo aragonés.

Lo han hecho portando hasta la cima una cruz de madera de grandes dimensiones, una hazaña que han retransmitido a través de las redes sociales. "Nuestra libertad termina donde empieza la de los demás e invade los derechos de todos cuando cruzas esa línea", han escrito en la cuenta de Instagram roman76jose. En ella, además de un video que culmina dejando la cruz en el pedestal, se pueden ver varias fotos del ascenso.

"La cruz del Aneto está en este pico desde 1950 y la Virgen del Pilar desde 1956, esto es mucho antes de haber nacido la mayoría de los que ayer pudimos hacer cumbre. Respeto y libertad", se escribe en la cuenta.

Un momento del ascenso de la nueva cruz al Aneto. / roman76jose

Los últimos sucesos en el Aneto se vienen repitiendo desde el pasado mes de abril. Ese mes, la cruz desapareció menos de un año después de ser restaurada -volvió a la cima en agosto- y el GREIM de la Guardia Civi lde Huesca inició una investigación. Se confirmó que había sido cortada con una radial, por lo que se trató de un acto vandálico, y el Ayuntamiento de Benasque rápidamente anunció que sería restaurada

"Es mucho más que un simple trozo de madera"

A principios de este mes de mayo, el joven francés de 18 años narró su ascenso al Aneto para colocar allí una cruz de madera que él mismo había tallado. Dos semanas después, esta también fue vandalizada, lo que provocó el malestar de Mael Le Lagadec: “Una vez más, la falta de respeto de unos pocos ha empañado un símbolo que representa mucho más que un simple trozo de madera plantado en la cima de una montaña”, dijo en una historia de Instagram acompañada de una fotografía de la cruz caída en la ladera del Aneto.

“Entre cientos de personas preservemos nuestras cumbres, nuestro patrimonio, nuestra cultura y el espíritu de respeto”, añadió el francés.

El último episodio de esta 'guerra de cruces' es la nueva cruz de madera que ya preside el Aneto tras la colocación por parte de dos montañeros españoles.

La Cruz del Aneto ya fue vandalizada en 2018, en el primer aniversario del referéndum independentista catalán del 1 de octubre, cuando amaneció pintada de amarillo. En septiembre de 2023 fue retirada en cuatro partes para ser restaurada, intervención que corrió a cargo de Miguel Ángel Plaza, y volvió de nuevo al pico que coronaba desde hace 75 años en agosto de 2025, menos de dos años después.

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Fue en 1951 cuando el Club de Excursionistas de Cataluña instaló el monumento en lo alto del Aneto, con motivo de su 75 aniversario. La cruz, que pesa 100 kilos, fue subida en cinco trozos, de 20 kilos cada uno, y desde entonces guardaba un gran simbolismo para todos los montañeros que subían hasta la cumbre, siendo muy icónicas y habituales las fotos una vez se alcanzaba la cima.