Dos detenidos en Girona por descargar pornografía infantil de lactantes

Dentro del patrullaje preventivo para localizar pedófilos, la Policía Nacional ha detenido en Palafrugell y Corçà a dos hombres, de 34 y 60 años respectivamente, por tenencia de pornografía de menores. La investigación comenzó a raíz de la información que se recibió a través de una asociación colaboradora con la empresa Google sobre diversas descargas con archivos sexuales de menores. Los sospechosos hicieron estas descargas de contenido pedófilo de manera constante durante todo el año 2025.

Tras confirmar esta información se avisó al juzgado que ordenó entrada y registro en la vivienda de los dos sospechosos. En Palafrugell, los agentes comprobaron que el detenido, había estado suscrito a diversas plataformas, algunas de ellas en servicio de streaming desde las cuales visualizaba el contenido pedófilo, en ocasiones en directo. Además, se pudo comprobar que el detenido había realizado diversos pagos, con el ánimo de poder mantener relaciones sexuales con una menor de edad del continente americano, sin llegar a producirse este encuentro.

La Policía remarca que en los dispositivos electrónicos encontrados en la vivienda de este sospechoso había "cruentos archivos de contenido sexual ilegal de menores de edad, incluyendo a lactantes". Los agentes constataron que este sospechoso habría intentado crear contenido de menores con aplicaciones de inteligencia artificial, si bien la misma aplicación activaba un bloqueo preventivo al no estar autorizada para recrear este tipo de contenidos. La Unidad de Análisis de la Policía Nacional se encuentra haciendo un exhaustivo examen forense de sus equipos informáticos.

Menos archivos

La Policía remarca que el sospechoso detenido en Corçà por un presunto delito de tenencia de pornografía de menores tenía menos archivos que el otro arrestado en Palafrugell. Actualmente, los agentes están analizando sus equipos informáticos.

Los investigadores recuerdan que muchos pedófilos usan aplicaciones de internet que permiten un sistema de conexión directa con usuarios de todo el mundo, sin necesidad de un servidor central que gestione el flujo de esta información, lo que representa en ocasiones un problema debido a la dificultad de la supervisión de la red. Remarcan que debido además al anonimato que pueden ofrecer ciertas capas de estas redes, son utilizadas a menudo para el intercambio de material extremadamente sensible.

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Los agentes señalan que la mera descarga o el simple almacenamiento de estos archivos, representa un delito tipificado en el Código Penal, advirtiendo que las penas podrían alcanzar hasta el año de prisión y multas correspondientes. Señalando también que debe darse cuenta a las autoridades de la descarga de este contenido cuando el mismo derive de un error involuntario.